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Шурма из "Укроборонпрома" не работает у Ахметова с 2020 года - СМИ

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Шурма из &quot;Укроборонпрома&quot; не работает у Ахметова с 2020 года - СМИ
Дискредитация Ростислава Шурмы (на фото) может быть выгодна олигарху Игорю Коломойскому. Фото: Портал Акцент

Дискредитация вновь назначенного члена наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром" Ростислава Шурмы мнимыми связями с лидером ОПЗЖ Виктором Медведчуком может быть выгодна другому олигарху Игорю Коломойскому.

Об этом пишет "24 канал" в материале "Ростислав Шурма: отвечают ли дети за отцов?".

Издание отмечает, что назначение экс-топ-менеджера компании "Метинвест", которая принадлежит самому богатому украинцу Ринату Ахметову, а также сына экс-нардепа от "Оппозиционного блока" Игоря Шурмы - Ростислава Шурмы в набсовет госконцерна "Укроборонпром" вызвало волну негодования в СМИ. В первую очередь, из-за возможных связей Шурмы-младшего с Виктором Медведчуком, чьим соратником является его отец. Однако поскольку никаких прямых доказательств такой связи не приводится, можно сделать вывод о манипулятивном характере таких суждений.

Журналисты приводят факты из биографии Ростислава Шурмы, согласно которым он имел очень опосредованное отношение к политике, занимаясь преимущественно работой на руководящих должностях на предприятиях "Метинвеста". С 2006 года он работал главой "Макеевского метзавода", затем финдиректором дивизиона стали и проката, замдиректора металлургического дивизиона "Метинвеста". Был членом набсовета ММК им. Ильича, главой набсовета завода "Промет" (Болгария), членом совета директоров "Metinvest Trametal" (Италия).

В 2012 - 2019 годах был генеральным директором меткомбината "Запорожсталь", который входит в топ-10 крупнейших предприятий Украины. За это время вывел меткомбинат на стабильную прибыльность - с 2013 по 2018 годы завод получил 17,3 млрд грн. чистой прибыли, хотя до и после Шурмы был убыточным. С 2010 года он был депутатом Донецкого облсовета по спискам Партии регионов. С 2015 по 2020 год возглавлял Запорожскую областную организацию партии "Оппозиционный блок".

В 2019 году Шурма покинул "Метинвест" и решил сконцентрироваться на собственных проектах. На сегодняшний день он является директором венчурного фонда "Гелиос", который развивает солнечные электростанции и другие проекты "зеленой" энергетики в Запорожской области общей мощностью около 200 МВт.

Издание напоминает, что уже после ухода из "Метинвеста", в СМИ ходили активные слухи о возможном назначении Шурмы на должность первого вице-премьера - министра экономики. Бывший тогда главой Кабмина Алексей Гончарук подтвердил, что с экс-топ-менеджером "Запорожстали" встречался, но его фамилии в "шортлисте" на министерские должности нет. Кроме того, в 2020 году Шурма также подавал свою кандидатуру на должность главы "Укрзализныци", но не прошел. В последний год был регулярным участником встреч бизнеса и руководства правительства в статусе директора фонда "Гелиос".

"После указа Зеленского некоторые СМИ написали о том, что Ростислав Шурма - как его отец Игорь Шурма - якобы является близким соратником главы "ОПЗЖ" Виктора Медведчука. При этом в качестве подтверждения связей экс-топ-менеджера Ахметова именно с Медведчуком приводятся сомнительные источники. Интересно, что аналогичную волну дезинформации на "желтых" сайтах поднимали в 2020 году, когда появилась информация о возможном назначении Шурмы-младшего вице-премьером", - говорится в материале.

"Несмотря на абсурдность концепции "политической ответственности" детей за деяния своих родителей, в информпространство пытаются "вбросить" аналогию семьи Шурмы и семьи главы "Нафтогаза" Юрия Витренко, чья мать Наталья Витренко когда-то была лидером пророссийской Прогрессивной социалистической партии. В частности, такие параллели у себя в Facebook проводит попавший под санкции США нардеп Александр Дубинский. Что может также косвенно свидетельствовать о "недовольстве" Шурмой в "Укроборонпроме" со стороны Игоря Коломойского", - добавляют журналисты.

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