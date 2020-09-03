Суркисы vs ПриватБанк: Малюська эмоционально отреагировал на решение Вовка

Минфин обязательно обжалует решение об удовлетворении иска о взыскании с госбанка $350 млн в пользу компаний братьев Суркисов в апелляционной инстанции. Фото: facebook.com/DenisMalyuska

Министр юстиции Денис Малюська назвал решение Печерского райсуда по Суркисам в деле Приватбанка "одним из крупнейших зашкваров в истории украинской судебной власти в исполнении судьи Вовка". Он уверил, что Минфин обязательно обжалует решение об удовлетворении иска о взыскании с госбанка $350 млн в пользу компаний братьев Суркисов в апелляционной инстанции.

Об этом Малюська написал на своей странице в Facebook.

"Обращаю внимание на возможные манипуляции: компании-истцы и их владельцы наверняка будут распространять информацию о том, что правда за ними, что у них отобрали деньги и что эти деньги будут потрачены на полезные для общества нужды. Это манипуляция. Ключевое другое - суд без рассмотрения дела по сути взыскал миллиарды гривен с государственного банка. Без установления, действительно ли Приватбанк виноват. Без выяснения, не всплыла ли давность. Без установления каких-либо фактов по делу. Уверен, справедливость будет восстановлена. Но как после этого восстанавливать доверие к судам?", - добавил министр.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Правительство будет обжаловать приговор суда по вкладам Суркисов