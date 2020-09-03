Суркисы vs ПриватБанк: Малюська эмоционально отреагировал на решение Вовка

 
Ексклюзивы
1/5
В чем разница между революциями в Украине и протестами в Беларуси
В чем разница между революциями в Украине и протестами в Беларуси
Просмотров: 585
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Просмотров: 549
"Золотые" яблоки и дешевая картошка: сколько стоят основные продукты в сентябре
"Золотые" яблоки и дешевая картошка: сколько стоят основные продукты в сентябре
Просмотров: 1836
Украина может стать членом НАТО в условиях российской агрессии - Кулеба
Украина может стать членом НАТО в условиях российской агрессии - Кулеба
2 Просмотров: 342
Кулеба рассказал о "Крымском формате"
Кулеба рассказал о "Крымском формате"
Просмотров: 252
Ни одна внешняя сила не заставит президента сделать то, что будет вредить интересам Украины - Кулеба
Ни одна внешняя сила не заставит президента сделать то, что будет вредить интересам Украины - Кулеба
5 Просмотров: 549
"Сразу попал в скандал" - Айвазовская о назначении Кравчука в ТГК
"Сразу попал в скандал" - Айвазовская о назначении Кравчука в ТГК
Просмотров: 2214
На рынке новостроек - кризис: эксперт назвал причину
На рынке новостроек - кризис: эксперт назвал причину
Просмотров: 1440
"Моего 16-летнего сына убилиа любовь к Украине "- мать убитого Степана Чубенко
"Моего 16-летнего сына убилиа любовь к Украине "- мать убитого Степана Чубенко
1 Просмотров: 3564
Сашу перебило пополам пулеметной очередью - Наталья Дубчак о погибшем сыне
Сашу перебило пополам пулеметной очередью - Наталья Дубчак о погибшем сыне
Просмотров: 8109
Фото
Все фото
4
2
3
6
5
Заместитель Разумкова поделилась радостной новостью
Заместитель Разумкова поделилась радостной новостью
К приезду Зеленского ночью клали асфальт
К приезду Зеленского ночью клали асфальт
В школах детям раздавали подарки от партии Кернеса. Наблюдатели обратились в Министерство образования
В школах детям раздавали подарки от партии Кернеса. Наблюдатели обратились в Министерство образования
&quot;Зеленский, выйди к людям&quot; - активисты пикетировали съезд &quot;Слуги народа&quot;
"Зеленский, выйди к людям" - активисты пикетировали съезд "Слуги народа"
Школьница-рекордсменка вручила Зеленскому черный пояс по каратэ
Школьница-рекордсменка вручила Зеленскому черный пояс по каратэ
Видео
Все видео
Президент работает: утром Зеленский запостил видео с кандидатом от своей партии Филимоновым
Президент работает: утром Зеленский запостил видео с кандидатом от своей партии Филимоновым
Ни одна внешняя сила не заставит президента сделать то, что будет вредить интересам Украины - Кулеба
Ни одна внешняя сила не заставит президента сделать то, что будет вредить интересам Украины - Кулеба
"Слугу", который назвал Зеленского пустым местом, выгнали из фракции
"Слугу", который назвал Зеленского пустым местом, выгнали из фракции
"Надо захватить власть в этой ВРП" - детективы опубликовали разговоры председателя админсуда Вовка
"Надо захватить власть в этой ВРП" - детективы опубликовали разговоры председателя админсуда Вовка
Нардеп из "Слуги народа" заболел коронавирусом
Нардеп из "Слуги народа" заболел коронавирусом
Интервью
1/5
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Просмотров: 2349
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Просмотров: 630
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
Просмотров: 927
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Просмотров: 5868
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Просмотров: 3411
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
01 сентября 2020
Просмотров: 369
Остання надія Італії
"9 липня 2006 року після обіду я поспав, пограв у PlayStation. Увечері виграв фінальний матч Кубка світу", – написав Андреа Пірло в ...
четверг, 03 сентября 2020 07:53

Суркисы vs ПриватБанк: Малюська эмоционально отреагировал на решение Вовка

  Комментировать
Суркисы vs ПриватБанк: Малюська эмоционально отреагировал на решение Вовка
Минфин обязательно обжалует решение об удовлетворении иска о взыскании с госбанка $350 млн в пользу компаний братьев Суркисов в апелляционной инстанции. Фото: facebook.com/DenisMalyuska

Министр юстиции Денис Малюська назвал решение Печерского райсуда по Суркисам в деле Приватбанка "одним из крупнейших зашкваров в истории украинской судебной власти в исполнении судьи Вовка". Он уверил, что Минфин обязательно обжалует решение об удовлетворении иска о взыскании с госбанка $350 млн в пользу компаний братьев Суркисов в апелляционной инстанции.

Об этом Малюська написал на своей странице в Facebook.

"Обращаю внимание на возможные манипуляции: компании-истцы и их владельцы наверняка будут распространять информацию о том, что правда за ними, что у них отобрали деньги и что эти деньги будут потрачены на полезные для общества нужды. Это манипуляция. Ключевое другое - суд без рассмотрения дела по сути взыскал миллиарды гривен с государственного банка. Без установления, действительно ли Приватбанк виноват. Без выяснения, не всплыла ли давность. Без установления каких-либо фактов по делу. Уверен, справедливость будет восстановлена. Но как после этого восстанавливать доверие к судам?", - добавил министр.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Правительство будет обжаловать приговор суда по вкладам Суркисов

ПриватБанк проиграл в Печерском суде братьям Суркисам дело на $350 млн. Ранее Малюська заявлял о том, что видит в судебном процессе шести британских компаний, связанных с семьей Суркисов, против Приватбанка признаки сговора между судьями и бизнесменами.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Суркисы vs ПриватБанк: Малюська эмоционально отреагировал на решение Вовка». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
сентября

Главный американский город возник благодаря англичанину

Самое читаемое
Беларусь остановилась. В стране началась крупнейшая в истории забастовка
Беларусь остановилась. В стране началась крупнейшая в истории забастовка 10 Просмотров: 90311
Бесстыжая Деми Роуз поражает аппетитными формами
Бесстыжая Деми Роуз поражает аппетитными формами
6
 1 Просмотров: 22671
Победительница &quot;Холостяка&quot; обнажила аппетитные ягодицы
Победительница "Холостяка" обнажила аппетитные ягодицы
5
 Просмотров: 14418
Певица засветила соски в пикантной фотосессии
Певица засветила соски в пикантной фотосессии
7
 Просмотров: 11583
Соблазнительная предпринимательница показала пышную грудь
Соблазнительная предпринимательница показала пышную грудь
6
 Просмотров: 10630
Политика
Заседание ТКГ: Кравчук довел до истерики россиянина Грызлова
Заседание ТКГ: Кравчук довел до истерики россиянина Грызлова Просмотров: 1143
Правительство будет обжаловать приговор суда по вкладам Суркисов
Правительство будет обжаловать приговор суда по вкладам Суркисов Просмотров: 180
ЦИК зарегистрировала первого кандидата на довыборы в Раду по 208 округу
ЦИК зарегистрировала первого кандидата на довыборы в Раду по 208 округу Просмотров: 126
Под офисом партии "Свобода" произошли столкновения: пострадали трое полицейских
Под офисом партии "Свобода" произошли столкновения: пострадали трое полицейских Просмотров: 243
В 2014 году Лукашенко хотел создать союз Украины и Беларуси и стать его президентом - Туск
В 2014 году Лукашенко хотел создать союз Украины и Беларуси и стать его президентом - Туск Просмотров: 477
Больше всего комментируют
10
Беларусь остановилась. В стране началась крупнейшая в истории забастовка
5
Ни одна внешняя сила не заставит президента сделать то, что будет вредить интересам Украины - Кулеба
5
"Слугу", который назвал Зеленского пустым местом, выгнали из фракции
3
Названа страна, куда осуществят первые поставки российской вакцины
2
"Хуже, чем в Украине": Лукашенко пугает белорусов "резней"
Голосов: 17611
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua