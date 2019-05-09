Супрун разгромила "русский мир"

9 мая Ульяна Супрун напомнила о цинизме кремлевской пропаганды и советские лагеря.

9 мая и остальные дни нужно говорить нет "русскому миру", который пропагандирует Кремль. Об этом в Facebook написала в. в министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"Сделать символом победы Советского Союза ленту, которая использовалась в белогвардейском движении и в российских подразделениях Вермахта во время Второй мировой войны. Выводить людей на марши с портретами людей, о которых они часто не знают, в компании никогда не стареющих "штатных" ветеранов, которые воевали еще будучи детьми или даже не родившись. Потому что русский мир - это о циничное краже и лжи.

Напоминать всему миру, что наибольшие потери во Второй мировой понес именно Советский Союз, и не напоминать, что он же начинал эту войну как союзник Третьего Рейха. Потому что русский мир - это о стирании памяти и создании альтернативной истории.

Приписывать победу российскому народу и поддерживать во всем мире миф о том, что нацизм победили россияне, забывая об остальных народах, воевавших. Потому что русский мир - это о шовинизме и превосходстве.

Заставлять гордиться наиболее циничными полководцами, которые безграмотно и по-садистски упорно гнали своих подопечных на смерть, держа в руках портреты тех, кто вполне возможно погиб из-за их халатности. Не поднося портреты тех, кто похоронен в братских могилах без имени и без истории. Потому что русский мир - это о безымянных и убитых "на учениях" солдат.

Гордиться наиболее циничными полководцами, которые безграмотно и по-садистски упорно гнали своих подопечных на смерть

Рассказывать об ужасной судьбе пленных в нацистских лагерях и не вспоминать судьбу выживших и попавших в советские лагеря уже как предатели. Потому что русский мир - это про постоянный поиск предателей и паранойю.

Русский мир - это пространство, где людей убеждают, что границы компромисса со злом нет. Что нападать ради мира - это нормально, вводить цензуру ради свободы слова это - нормально, преследовать людей за их взгляды и ценности - это нормально и полезно для общества. Русский мир - это наследственная власть подлых и жестоких, а не честных и профессиональных.

В окопах и воинских частях, аудиториях и классах, кабинетах и ​​операционных, на улицах и в собственных домах, в коридорах и в парках, в клубах и в церквях, на телепрограммах и в разговорах с друзьями в кафе, в пабах и на стадионах - каждый и все мы здесь можем и должны сегодня и каждый день говорить рускому миоу очень простые слова: не сегодня.

Помним. Побеждаем", - написала Ульяна Супрун.

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В Украине сейчас идет дискуссия относительно выходного дня 9 мая. Председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович считает, что в Украине выходным днем должен быть 8 мая. Это будет означает, что украинцы готовы отмечать завершение Второй мировой войны вместе с Европой.