Супрун назвала планы на следующий год

И.о министра здравоохранения Ульяна Супрун советует украинцам не откладывать с выбором семейного врача. Фото: LIGA.net

В следующем году в Украине продолжат медреформу. Об этом в Facebook сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"18 миллионов украинцев выбрали врача. Наша цель на 2019 - сделать так, чтобы вы хотели к этому врачу идти, а врачи получили все необходимые инструменты для оказания качественной и действительно безвозмездной помощи", - рассказала она.

Супрун назвала несколько пунктов дальнейших реформ.

Со второй половины 2019 года запускается программа "Бесплатная диагностика".

По направлению семейного врача пациент сможет бесплатно проходить рентген, УЗИ, маммографию, эхокардиографию сердца и другие анализы и диагностические процедуры в любом медучреждении по выбору.

Направление от семейного врача

В поликлиниках визит к врачам-специалистам и другие услуги по направлению семейного врача оплатит Нацслужба здоровья.

Если идти к узкому специалисту без направления, необходимо будет оплатить такую консультацию самостоятельно через кассу. Поэтому украинцам не стоит откладывать с выбором семейного врача.

Платные услуги

Услуги поликлиник, эффективность которых не доказана или они устарели, а также услуги, которые относятся не к медицине, а к сфере эстетики и косметологии - массаж и другие - станут платными.

Медучреждения смогут предоставлять эти услуги платно официально.

Пациент будет иметь электронную медицинскую карту

В электронный формат перейдет медицинская карточка, куда будут заносить данные о здоровье пациента и врачебные назначения. Также появятся электронные направления к специалистам, рецепты на "Доступные лекарства", больничные листы.

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2 октября Комитет по вопросам здравоохранения поддержал постановление об увольнении Ульяны Супрун с должности и.о. министра здравоохранения. Вопросы могут включить в повестку дня парламента на следующей неделе.