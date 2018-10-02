Супрун назвала планы на следующий год

 
Ексклюзивы
1/5
Рассказали, пойдет ли Вакарчук в президенты
Рассказали, пойдет ли Вакарчук в президенты
Просмотров: 1269
"Сашку демобилизовали. Но домой приехал не мой ребенок"
"Сашку демобилизовали. Но домой приехал не мой ребенок"
Просмотров: 3123
Дзюба, Жадан, Курков, Роговцева и еще 145 определили лучший языковой законопроект
Дзюба, Жадан, Курков, Роговцева и еще 145 определили лучший языковой законопроект
1 Просмотров: 3501
"Она готова идти на переговоры" - о чем Тимошенко будет договариваться с Путиным, если станет президентом
"Она готова идти на переговоры" - о чем Тимошенко будет договариваться с Путиным, если станет президентом
3 Просмотров: 3402
Тимошенко вместо Порошенко: разрушили миф о качественных изменениях
Тимошенко вместо Порошенко: разрушили миф о качественных изменениях
1 Просмотров: 1782
Власть развязала бандитам руки: адвокат прокомментировал нападения на активистов
Власть развязала бандитам руки: адвокат прокомментировал нападения на активистов
Просмотров: 747
Порошенко остановит нападения на активистов или общество изменит власть - эксперт
Порошенко остановит нападения на активистов или общество изменит власть - эксперт
Просмотров: 225
Объяснили, чем Тимошенко собирается привлекать избирателей
Объяснили, чем Тимошенко собирается привлекать избирателей
14 Просмотров: 9063
Порошенко хочет показать, что выполняет обещания
Порошенко хочет показать, что выполняет обещания
3 Просмотров: 2124
"Был, есть и буду бандеровцем": Дмитрий Ярош празднует День рождения
"Был, есть и буду бандеровцем": Дмитрий Ярош празднует День рождения
5 Просмотров: 11124
Фото
Все фото
21
27
4
3
10
&quot;Был, есть и буду бандеровцем&quot;: Дмитрий Ярош празднует День рождения
"Был, есть и буду бандеровцем": Дмитрий Ярош празднует День рождения
Шарики, пиво и танцы до утра - сын Омеляна отгулял выпускной
Шарики, пиво и танцы до утра - сын Омеляна отгулял выпускной
Киевляне не видят альтернативы мэру Кличко
Киевляне не видят альтернативы мэру Кличко
&quot;Миша, давай по новой&quot;: как Добкин стал звездой Youtube
"Миша, давай по новой": как Добкин стал звездой Youtube
Стилист прошлась по нарядам женщин в Верховной Раде
Стилист прошлась по нарядам женщин в Верховной Раде
Видео
Все видео
Нардеп из президентской фракции обматерил журналиста
Нардеп из президентской фракции обматерил журналиста
По делу избиения Найема появились новые подробности
По делу избиения Найема появились новые подробности
Добкин показал "скромный" алкогольный погреб
Добкин показал "скромный" алкогольный погреб
Климкин поставил Венгрии ультиматум
Климкин поставил Венгрии ультиматум
Буллинг, детективы и россияне в ПАСЕ: Рада собралась на заседание
Буллинг, детективы и россияне в ПАСЕ: Рада собралась на заседание
Интервью
1/5
Визия финансового сектора
Визия финансового сектора
Просмотров: 162
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
Просмотров: 1179
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Просмотров: 5067
"Дед, ты куда?" - 67-летний доброволец о войне в Донбассе
"Дед, ты куда?" - 67-летний доброволец о войне в Донбассе
Просмотров: 9477
Парковочную реформу могут отсрочить на полгода - Дмитрий Белоцерковец
Парковочную реформу могут отсрочить на полгода - Дмитрий Белоцерковец
Просмотров: 675
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
01 октября 2018
Просмотров: 792
Гаманці й коробка з-під порошку
Це була забава мого покоління — хлопців із 1970-х. Коли футбол, купання в річці й риболовля набридали, Сергій канючив: — Юрко, ...
вторник, 02 октября 2018 17:47

Супрун назвала планы на следующий год

1 Комментировать
Супрун назвала планы на следующий год
И.о министра здравоохранения Ульяна Супрун советует украинцам не откладывать с выбором семейного врача. Фото: LIGA.net

В следующем году в Украине продолжат медреформу. Об этом в Facebook сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"18 миллионов украинцев выбрали врача. Наша цель на 2019 - сделать так, чтобы вы хотели к этому врачу идти, а врачи получили все необходимые инструменты для оказания качественной и действительно безвозмездной помощи", - рассказала она.

Супрун назвала несколько пунктов дальнейших реформ.

Со второй половины 2019 года запускается программа "Бесплатная диагностика".

По направлению семейного врача пациент сможет бесплатно проходить рентген, УЗИ, маммографию, эхокардиографию сердца и другие анализы и диагностические процедуры в любом медучреждении по выбору.

Направление от семейного врача

В поликлиниках визит к врачам-специалистам и другие услуги по направлению семейного врача оплатит Нацслужба здоровья.

Если идти к узкому специалисту без направления, необходимо будет оплатить такую консультацию самостоятельно через кассу. Поэтому украинцам не стоит откладывать с выбором семейного врача.

Платные услуги

Услуги поликлиник, эффективность которых не доказана или они устарели, а также услуги, которые относятся не к медицине, а к сфере эстетики и косметологии - массаж и другие - станут платными.

Медучреждения смогут предоставлять эти услуги платно официально.

Пациент будет иметь электронную медицинскую карту

В электронный формат перейдет медицинская карточка, куда будут заносить данные о здоровье пациента и врачебные назначения. Также появятся электронные направления к специалистам, рецепты на "Доступные лекарства", больничные листы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Супрун розповіла, як "зарядити" мозок

2 октября Комитет по вопросам здравоохранения поддержал постановление об увольнении Ульяны Супрун с должности и.о. министра здравоохранения. Вопросы могут включить в повестку дня парламента на следующей неделе.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Супрун назвала планы на следующий год». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
октября

В кандидата в президенты бросили гранату

Самое читаемое
Голая и аппетитная: фитнес-модель удивила откровенными фото с едой
Голая и аппетитная: фитнес-модель удивила откровенными фото с едой
13
 Просмотров: 127248
Как одевались и что делали: на 100-летних фото показали украинских селян
Как одевались и что делали: на 100-летних фото показали украинских селян
52
 Просмотров: 102486
&quot;Подходящими были только каркас и днище&quot; - на OldCarLand показали уникальную парадную &quot;Волгу&quot;
"Подходящими были только каркас и днище" - на OldCarLand показали уникальную парадную "Волгу"
20
 Просмотров: 49996
Десантура, корабли, авиация: показали самые масштабные учения ВСУ
Десантура, корабли, авиация: показали самые масштабные учения ВСУ
25
 Просмотров: 33752
Шикарная и раскованная: соблазнительные фото новой &quot;Мисс Украина&quot;
Шикарная и раскованная: соблазнительные фото новой "Мисс Украина"
12
 Просмотров: 22132
Политика
У семьи топ-СБУшника нашли недвижимость на миллионы и паспорта РФ
У семьи топ-СБУшника нашли недвижимость на миллионы и паспорта РФ 1 Просмотров: 2728
США поддержали Украину в конфликте с Венгрией
США поддержали Украину в конфликте с Венгрией 1 Просмотров: 855
Кучма помахал рукой "Минску"
Кучма помахал рукой "Минску" 1 Просмотров: 684
Четыре парламентских комитета обратились к Порошенко и Гройсману относительно катастрофического состояния Укрзализныци
Четыре парламентских комитета обратились к Порошенко и Гройсману относительно катастрофического состояния Укрзализныци
9
 Просмотров: 234
У Авакова высказались за увольнение Сытника
У Авакова высказались за увольнение Сытника 1 Просмотров: 135
Больше всего комментируют
27
По Керченскому мосту в оккупированный Крым поехал крупногабаритный транспорт
4
Помним: имена всех воинов, погибших в сентябре на Донбассе
3
"Она готова идти на переговоры" - о чем Тимошенко будет договариваться с Путиным, если станет президентом
2
Закон о языке будем иметь под Новый год - нардеп
2
Цены растут: как изменилась стоимость аренды в Киеве
Голосов: 24871
Голосование Почему я не буду голосовать за Петра Порошенко на президентских выборах в 2019 году?
  • Он не оправдал моих ожиданий
  • Я за него и на предыдущих выборах не голосовал
  • Есть более достойные кандидаты
  • У него есть возможность убедить меня в обратном
  • Украине нужен президент нового качества
  • Буду голосовать за Порошенко
  • Еще не определился с кандидатом
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua