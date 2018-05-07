Супрун дісталося за сімейний підряд у відомстві

В команде и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун нашли конфликт интересов. Фото: expres.ua

Национальное агентство по предупреждению коррупции вынесло предписание исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяне Супрун из-за конфликта интересов у ее подопечного. Об этом сообщила пресс-служба НАЗК.

"Нацагентство приняло решение о внесении предписания и.о. министра здравоохранения Украины Ульяне Супрун в отношении директора Украинского научно-практического центра эндокринной хирургии, трансплантации эндокринных органов и тканей Александра Ларина.

Ларин не сообщил о наличии у него конфликта интересов, ведь в его подчинении в течение длительного времени была жена".

НАЗК требует провести служебное расследование и привлечь виновное лицо к ответственности.

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