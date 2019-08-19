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понедельник, 19 августа 2019 10:41

Супруга израильского премьер-министра потоптала украинские традиции

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Супруга израильского премьер-министра потоптала украинские традиции
Супруга израильского премьер-министра бросила хлеб на пол. ФОТО: haifainfo.com

Жене израильского премьер-министра не понравилось, что командир самолета не приветствовал ее как положено.

Сара Нетаньяху в гневе вскочила со своего кресла и направилась к кабине пилотов. Однако в кабину ее не пустили, что еще больше разозлило жену израильского премьера. В результате командир корабля снова поздравил супругов Нетаниягу на борту – за 45 минут до посадки в Киеве, передают "Вести Израиля".

"На самом деле командир корабля приветствовал Сару Нетаньяху и перед взлетом, но она, возможно, этого не расслышала, что и привело к инциденту. Второй раз имя жены премьера прозвучало "акцентировано": "Желаем главе правительства и его жене, госпоже Саре Нетаньяху, удачного визита", - рассказывают в авиакомпании.

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Скандал на этом не завершился.

Когда супруги Нетаньяху сошли с самолета в Киеве, их приветствовали девушки в традиционном украинском наряде и с хлебом-солью. Глава израильского правительства, уже знаком с этим ритуалом, отломил кусочек хлеба, обмакнул в соль и надкусил. После этого он передал ломтик жене, но и бросила ее на пол.

7 октября 2018 года в Иерусалимском мировому суде Израиля рассматривали дело 59-летней Сары, жены премьер-министра страны Беньямина Нетаньяху. Женщину обвиняют в растрате $100 тыс. бюджетных средств — это 2,8 млн грн. Ими оплачивала розовое шампанское, еду в дорогих ресторанах и услуги звездного повара.

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