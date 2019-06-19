Супербоец информационного фронта: сети не верят в случайную смерть Дмитрия Тымчука

Автор: apostrophe.ua Дмитрий Тымчук освещал российскую агрессию против Украины

Сегодня не стало народного депутата и координатора группы "Информационное сопротивление" Дмитрия Тымчука. Депутат якобы случайно выстрелил себе в голову во время чистки пистолета.

Это известие не оставило равнодушными украинских политиков и военных. Gazeta.ua также выражает соболезнования родным и близким Дмитрия Тымчука.

Не стало Дмитра Тимчука. Патріот, народний депутат, офіцер, військовий журналіст, а від початку російської агресії в Криму співзасновник "Інформаційного спротиву" надійно тримав фронт інформаційної війни. Президент співчуває рідним і близьким Дмитра. Це велика втрата для країни. — APU (@APUkraine) 19 червня 2019 р.

Пишут, что якобы случайно застрелился Дмитрий Тымчук. Эта версия, конечно же, вранье. Тымчук был сотрудником ГУР МО. Его убийство стоит в одном ряду с убийством других украинских контрразведчиков - Хараберюша и Шаповала. — Денис Казанський (@den_kazansky) 19 червня 2019 р.

Дмитрий Тымчук RIP. Это невосполнимая потеря для Украины. Он был супербойцом на информационном фронте. Мои соболезнования близким. — Borislav Bereza (@UkrBereza) 19 червня 2019 р.

Трагічно загинув народний депутат Дмитро Тимчук, фракція "Народного фронту" @NarodnyiFront, український патріот, координатор групи "Інформаційний спротив" @info_sprotyv Від імені Верховної Ради @verkhovna_rada висловлюю співчуття родині загиблого! Вічна пам'ять і вічна слава! pic.twitter.com/7oYOfqsUhY — Андрій Парубій (@AndriyParubiy) 19 червня 2019 р.

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В Киеве в возрасте 46 лет погиб народный депутат от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук. По предварительной информации, депутат случайно выстрелил себе в голову во время чистки пистолета. Следователи рассматривают 3 версии гибели политика, среди которых - убийство.