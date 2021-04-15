Шуфрича чуть не ударили после слов о Путине в прямом эфире

Нардеп от ОПЗЖ Нестор Шуфрич и депутат от "Слуги народа" Юрий Камельчук чуть не подрались в прямом эфире.

Камельчук гневно отреагировал на заявление Шуфрича об агрессии России на Донбассе. Конфликт произошел во время программы на "Украина 24".

"Во времена Ющенко и Тимошенко россияне не нападали на Украину. Значит они умели... Да молчите уже! Они умели говорить так, что у Путина в мыслях не было нападать", – заявил Шуфрич.

Камельчук отметил, что до 2017 года российская энергетическая система зависела от украинской, поскольку газ из РФ продавался в Европу через Украину. Шуфрич начал оскорблять нардепа, ответил, что этот "человек проявляет слабость, у него недержание, памперс нужен".

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Камельчук предупредил, что может перейдет на личности, на что его оппонент начал лишь поощрять: "да пожалуйста! Только давай не на словах, а на деле, встань и переходи! Встань и переходи! Что ты там мяукаешь сидишь в кресле".

Камельчук попытался подойти к Шуфричу, но депутатов разнял ведущий.

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Впервые со времен распада СССР зафиксировали развертывание вблизи украинских границ передовых командных пунктов и разветвленной системы управления войсками России. Такая концентрация российских войск на Севере, Востоке и Юге Украины угрожает не только безопасности Украины, но и стабильности в Европе. Россия сосредоточила более 40 тыс. военнослужащих на восточной границе Украины. В начале месяца украинские военные отчитались, что оккупанты готовят масштабные провокации и могут ввести боевиков вглубь страны. РФ успела перебросить к границам Украины и в аннексирован Крым 16 батальонно-тактических групп с мотострелковых, танковых и воздушно-десантных подразделений.