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среда, 19 мая 2021 17:16

Шуфрич требует санкции против Ермака за "вагнеровцев"

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Шуфрич требует санкции против Ермака за &quot;вагнеровцев&quot;
Нардеп Нестор Шуфрич заявил, что Ермака тоже подозревают в государственной измене. Фото: ОПЗЖ

Нардеп Нестор Шуфрич требует от СНБО ввести санкции против главы Офиса президента Андрея Ермака.

В эфире у Савика Шустера он заявил, что Ермака тоже подозревают в государственной измене. "По делу "вагнеровцев" - вы там нашли "руку Кремля" в Офисе президента и даже фамилию назвали, напомните ее еще раз. Кого вы подозреваете в государственной измене и сливе информации по "вагнеровцам?" И как вы считаете, какие санкции должны быть применены против него", - сказал Шуфрич Юрию Бутусову.

Юрий Бутусов подтвердил, что правоохранительные органы замалчивают информацию по делу. "Я считаю, что глава Офиса президента Андрей Ермак, и глава разведки Руслан Демченко - они должны быть привлечены к уголовной ответственности, от которой они уклоняются. Они должны отвечать за провал спецоперации и, возможно, СНБО наложит на них санкции", - подчеркнул Бутусов.

29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны члены ППК "Вагнер". Офис генерального прокурора Украины обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами об их выдаче.

Украина заявила, что эти лица "принимали активное участие в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций ЛНР и ДНР. Но Беларусь отдала задержанных России.

Служба безопасности Украины начала уголовное производство по возможной утечки информации об операции по задержанию членов ППК "Вагнер".

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