Шуфрич похвастался поездкой в оккупированный Крым

Фото: Пресс-служба Шуфрича

Народный депутат Нестор Шуфрич с женой провели майские праздники в оккупированном Крыму.

Об этом сообщила его пресс-служба, опубликовав соответствующие фото.

Ездили автомобилем. Перед путешествием зашли в Киево-Печерскую Лавру, где их паски освятил предстоятель Русской праволавной церкви в Украине митрополит Онуфрий.

"Признаюсь, за три дня в Крыму сердце сжалось не раз. Ведь здесь прошли дни моего детства с мамой, папой и старшим братом, и моей юности! В Ялте люди узнавали, улыбались, здоровались. Настроение у людей праздничное, хотя у некоторых глаза немного грустные", - написал Шуфрич.

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Нестор Шуфрич декларирует приверженность российской политике и как народный депутат выступает против каких-либо инициатив, направленных на укрепление украинского суверенитета.