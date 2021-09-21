Судья Майдана, устроившая "пьяное" ДТП, пойдет под суд

На фото судья Светлана Колегаева, которая в нетрезвом состоянии сел за руль и совершил ДТП. Фото: facebook.com/zupynylosia

На судью Деснянского райсуда Киева Светлану Колегаеву, которая пьяной совершила ДТП, патрульные составили админпротокол.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

"Тогда (после аварии. - Gazeta.ua) патрульные составили на водителя протокол об административных правонарушениях за совершение ДТП. Поскольку у женщины были явные признаки алкогольного опьянения, ее направили на медицинское освидетельствование. И по заключению врача еще в июле подтвердилось, что она действительно была нетрезвая", - заявил Билошицкий.

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Более 1,5 месяца судья находилась то на больничном, то в отпуске. Многочисленные письменные приглашения явиться в управление полиции для завершения оформления админматериала женщина проигнорировала, утверждает Билошицкий.

После выхода судьи с больничного патрульные посетили ее по месту работы и составили админпротокол там. Его уже передали для рассмотрения в Оболонский суд Киева.

Вечером 21 августа 2021-го Светлана Колегаева попала в ДТП на Оболони в Киеве. Женщина за рулем Audi была навеселе. Она вылетела на тротуар, чуть не сбила людей и едва не упала в реку. Очевидец рассказал, что скорость автомобиля была более 100 км/ч. На месте собралось много местных жителей, возникали драки. Прибыли четыре машины патрульной полиции. Дело якобы пытаются "замять". Также Судья Колегаева известна тем, что во время Майдана принимала решение против активистов. Одного посадила на 30 дней в СИЗО. Впоследствии пыталась это скрыть в декларации добродетели.