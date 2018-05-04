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суббота, 05 мая 2018 19:48

Судья, который запретил Майдан, четыре года получает зарплату

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Судья, который запретил Майдан, четыре года получает зарплату
Богдан Санин работает судьей-спикером Окружного админсуда Киева. Фото: Texty.org.ua

Судья Окружного админсуда Киева Богдан Санин, который во время Революции достоинства запретил мирные собрания на Майдане, с 2014 года получил почти 730 тыс. грн зарплаты.

Об этом сообщает проект "#Точно".

Согласно декларациям Санина за 2014, 2015, 2016 и 2017 годы, его зарплата составила 729 412 грн.

30 ноября 2013 в 23:55 Санин вынес решение о запрете мирно собираться на Майдане, Крещатике и всех центральных улицах Киева на период с 1 декабря 2013-го до 7 января 2014 года. Так сделали правонарушителями миллионы украинцев, которые вышли на марш 1 декабря.

Руководствуясь постановлением Санина, судья Евгений Аблов 9 декабря 2013 года обязал "Беркут" разогнать Майдан.

Позже Высший админсуд признал незаконным решение Санина. Временная специальная комиссия осенью 2014-го провела его проверку. В заключении рекомендовала Высшему совету юстиции уволить Санина за нарушение присяги.

Высший совет юстиции нарушение установил, но увольнять не стал.

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Богдан Санин был назначен на должность судьи в 2010 году. В 2015 году закончился пятилетний срок его судейства. Пока Высший совет правосудия не рассматривал его назначение судьей бессрочно, а следовательно, полномочий осуществлять судопроизводство он на сегодня не имеет.

Сейчас Санин является судьей-спикером Окружного админсуда Киева. Судья-спикер - это своеобразное "лицо", "голос" и олицетворение каждого суда. Спикеров избирает коллектив суда на общем собрании.

Эта должность появилась после Майдана. Одной из основных причин ее создания стало желание вернуть доверие общества к судебной системе, сделав ее более открытой.

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Дата
05
мая

9 мая обязали проводить с советским флагом

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