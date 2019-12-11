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среда, 11 декабря 2019 21:15

Судьи не хотят брать дела Майдана: где-то там замешаны их коллеги

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Судьи не хотят брать дела Майдана: где-то там замешаны их коллеги
Адвокат Закревская: Годовщина событий - единственное время, когда вспоминают о делах Майдана. ФОТО: glavcom.ua

Верховная Рада Украины в конце проголосовала за поправку в Закон Украины "О Государственном бюро расследований", который является первым шагом для возобновления расследования дел Майдана. О том, почему эта правка является таким важной, как продвигается следствие сегодня, почему голодала правозащитница и адвокат Небесной Сотни Евгения Закревская, рассказали расследователи и пострадавшие участники тех события 10 ноября во время Национальной правозащитной "неКонференции", организованной "Центром гражданских свобод" и "Правозащитной повесткой дня".

"Дела Майдана, прежде чем консолидировано попасть в управление спецрасследований, прошли тернистый путь от районных управлений отделений полиции, из других подразделений главного следственного управления, - рассказывает Юлия Малашич, прокурор Генерельний прокуратуры Украины. - И на каждой из этих стадий было инициировано ряд уголовных производств по фактам злоупотреблений, служебной халатности - потере вещественных доказательств, когда на месте доказательств были чистые листы бумаги. Поэтому сейчас происходит инвентаризация всех дел".

Чтобы избежать потери доказательств следствия, правозащитные общественные организации предлагали, чтобы в ГБР по конкурсу набрали следователей, которые уже имеют опыт расследования этих дел, пояснила адвокат Небесной Сотни Евгения Закревская.

"Мы работали над обеспечением перехода следователей, которые все это время расследовали дела Майдана, в ГБР, чтобы они стали тем костяком нового управления. Руководитель ГБР Роман Труба сформировал отдел люди, которые точно не будут заниматься делами Майдана. Не способны, не готовы принимать их, не хотят, не могут физически, потому что не освобождены от других дел. Когда депутаты не проголосовали за поправку в Закон Украины "О Государственном бюро расследований" в последнюю неделю перед тем, как Генпрокуратура утратила свои функции, перед 20-м ноября. Тогда уже было понятно, что вообще не проголосуют. Годовщина событий - единственное время, когда вспоминают о делах Майдана. Если поправки не внесли под 21 ноября - тогда это сделают под 20 февраля. Это поздно. 20 ноября - критический срок, поскольку до первого января у нас остается немного времени, когда можно перевести следователей и прокуроров в это новое управление. А это значит, что все непереназначенные будут уволены или переведены в региональные прокуратуры. То есть мы потеряем этот наш костяк следователей, которые не один год работали с делами Майдана. Его уже сейчас почти не осталось. Поэтому голодание было отчаянным шагом, который пока привел лишь к голосованию за законопроект в Раде неделю назад", - рассказала Закревская.

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Сейчас защитники дел Майдана ждут подписи президента, который на сегодняшний день может влиять и утверждать состав ГБР. Он фактически влияет на создание в этой структуре управления по расследованию дел Майдана.

Другая причина затягивания расследования дел Майдана - нехватка судей, которые сознательно их избегают, о чем рассказал Виталий Кузьменко, участник и пострадавший во время событий Революции Достоинства.

"Судьи не хотят брать майдановские дела, потому что где-то там замешаны их коллеги. Вообще это громкие дела, а судьи не очень любят лишний раз "светиться". Поэтому они пытаются или не брать дела, или от них потом отойти. Поэтому даже если и соберется заседание - каждое последующее происходит с интервалами месяц - полтора", - пояснил он.

Однако, по словам другого участника дискуссии Сергея Горбатюк, бывшего руководителя Управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины, часть сотрудников правоохранительных органов изменилась "за совесть" именно благодаря делам Майдана.

"Расследуя дела Майдана, где люди погибли за то, чтобы менялась правоохранительная система, нельзя было не меняться самим. В нашем подразделении, в частности, кроме самого расследования, отстаивали, защищали право действовать согласно закону. Писали десятки жалоб, если в расследование вмешивалось руководство Генеральной прокуратуры, если забирали дела. Раньше такого не было. Нынешнее руководство фактически ликвидировало подразделение, которое пыталось жить по новым правилам", - рассказал он.

После того, как Генеральная прокуратура Украины утратила возможность расследовать дела Майдана, в Государственном бюро расследований должно было быть создано отдельное подразделение, которое должно взять на себя эти обязанности. Идея была такова, что следователи в ГПУ, которые до этого занимались делами Майдана, имели возможность по упрощенной процедуре перейти в новое спецподразделения Государственного бюро расследований. Для этого нужны были изменения в закон о ГБР. Эти изменения долго не принимались, в частности, из-за этого и голодала Евгения Закревская. За эти изменения проголосовали на 13-й день голодовки адвоката. Лишь 10 декабря их подписал спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. Но они еще не подписаны президентом. После чего в ГБР должен быть создно соответствующее подразделение, которое будет заниматься исключительно делами Майдана.

Автор: Таисия Алексеева
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