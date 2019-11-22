Дела Майдана: адвокат объявила голодовку

Адвокат семей Небесной сотни Евгения Закревская объявила голодовку. Фото: 5 канал

Адвокат Евгения Закревская, которая представляет интересы семей Героев Небесной сотни, объявила голодовку. Она объяснила свое решение тем, что парламент не рассмотрел поправку к законопроекту о Госбюро расследований. Правка должна позволить следователям по делам Майдана перейти из ГПУ в ГБР и возобновить расследования, которые остановились.

"Сейчас, с сегодняшнего дня, с того дня, когда остановилось это расследование, я не буду есть до того момента, пока не примут эту поправку, не создадут это управление и не переведут туда этих следователей. И я это вам обещаю", - заявила Закревская в эфире канала "1 +1".

По ее словам, дела Майдана уже никому не интересны, а у парламентариев есть "более важные дела", чем принятие необходимых законопроектов.

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Ранее Закревская сообщила, что следствие по делам Майдана остановится с 20 ноября на неопределенное время. "Норму об обеспечении следствия по делам Майдана после 20 ноября Верховная Рада не проголосовала ..."не успела". Следующая попытка только 3 декабря. То есть 20 ноября у нас уже -" черная дыра ". Передавать дела некому, некуда, и поэтому ... следствие останавливается", - сказала она.