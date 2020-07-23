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четверг, 23 июля 2020 09:50

Судье-взяточнику дали 7 лет тюрьмы: подробности

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Судье-взяточнику дали 7 лет тюрьмы: подробности
Взяточником оказался 60-летний Анатолий Целух. Он работал судьей около 20 лет. Фото: pexels.com

Судье Малиновского суда Одессы присудили 7 лет лишения свободы.

Его признали виновным в получении взятки в размере $2,5 тыс. Судья воспользовался служебным положением и принял решение в интересах третьего лица, передает пресс-служба Высшего антикоррупционного суда.

Кроме того, человек больше не имеет права занимать должность судьи или любые другие в правоохранительных органах в течение трех лет. Под арест также попало его имущество.

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Правда в течение 30 дней со дня провозглашения приговора в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда его можно обжаловать.

Взяточником оказался 60-летний Анатолий Целух. Он работал судьей около 20 лет. Собирался на пенсию, пишет "Судебный репортер".

Шевченковский районный суд Киева приговорил 10 лет заключения адвокату за кражу 6 млн грн у клиента. Прокуроры доказали, что обвиняемый в течение десяти лет оказывал пострадавшему правовой помощи и владел информацией о его имущественного положения.

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