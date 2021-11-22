Судебная реформа заработает через несколько месяцев - "слуга"

Одиозных судей будут быстро привлекать к ответственности, заявил нардеп. Фото: pixabay.com

Цель судебной реформы – восстановление доверия граждан к судам.

Об этом сказал народный депутат от "Слуги народа", представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский в эфире одного из телеканалов, сообщает "Укрінформ".

В июле Верховная Рада приняла закон "О Высшем совете правосудия" и внесла изменения в закон "О судоустройстве и статусе судей". Речь идет о новом механизме формирования ВРП и отборе кандидатов в Высшую квалификационную комиссию судей, напомнил нардеп.

"В первом и во втором случае действует правило, при котором международные эксперты фактически могут обладать решающим правом, чтобы не допустить одиозных, недобросовестных кандидатов на эти должности", - сказал Вениславский.

Уже сформировали Этический совет, который будет заниматься отбором кандидатов в ВСП, а также конкурсную комиссию, которая будет подбирать ВККС.

"Теперь необходимо, чтобы в течение нескольких месяцев был возобновлен процесс отбора и получены рекомендации Этического совета по составу Высшего совета правосудия.

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А затем ВСП на основании рекомендаций конкурсной комиссии сформирует Высшую квалификационную комиссию судей. Я прогнозирую, что в течение нескольких месяцев состоится и первое, и второе событие", - рассказал депутат.

После этого ВККС приступит к заполнению вакантных должностей в судах.

"Мы заполним вакансии, а деятельность обновленного Высшего совета правосудия позволит быстро и эффективно привлекать к ответственности одиозных судей, выносящих неправосудные, конъюнктурные, неправомерные решения", – рассказал нардеп.

9 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что Этический совет сформирован, а судебная реформа началась.