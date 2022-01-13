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четверг, 13 января 2022 16:34

Судьба "Северного потока-2" зависит от действий РФ относительно Украины - Боррель

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Судьба &quot;Северного потока-2&quot; зависит от действий РФ относительно Украины - Боррель
Судьба газопровода связана с любым потенциальным конфликтом РФ с Украиной. Фото: Reuters

Судьба газопровода "Северный поток-2" будет зависеть от того, что происходит вокруг Украины.

Если Москва выберет путь деэскалации, то решение об открытии газопровода между РФ и Германией окажется в руках европейских регуляторных органов, заявил в четверг глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель во время брифинга в Париже, передает Reuters.

"Функционирование газопровода будет зависеть от развития событий в Украине и от отношения России. С одной стороны, мы вводим санкции, а с другой - открываем эту инфраструктуру. Очевидно, что это связано с военной ситуацией в Украине. Если ничего не произойдет, все будет хорошо. В случае же деэскалации, от регулятора будет зависеть, заработает ли эта инфраструктура", - сказал он на совместной пресс-конференции с министром обороны Франции Флоранс Парли.

Руководство ЕС уже неоднократно обозначало позицию по "Северному потоку-2", подчеркнул Боррель.

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В январе сенат США проголосует по санкциям против "Северного потока-2". США остановят "Северный поток-2" в случае нового витка агрессии РФ против Украины. Голосование состоится до 14 января.

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Дата
13
января

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