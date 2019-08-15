Суд заочно арестовал министра-беглеца Захарченко

Беглец Виталий Захарченко скрывается в России вместе с Виктором Януковичем и Виктором Пшонкой. Фото: УНІАН

Печерский районный суд города Киева принял решение о заочном аресте бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко.

15 августа суд постановил избрать в отношении Захарченко меру пресечения в виде содержания под стражей. Решение принял по ходатайству Генпрокуратуры, пишет "Інтерфакс-Україна"

Захарченко и его окружение подозревают в отмывании более 10,3 млрд грн через "Смартбанк". Речь идет о взяточничестве, отмывании денег, полученных преступным путем, фиктивном предпринимательстве, уклонении от уплаты налогов.

Также Захарченко подозревают в препятствовании в составе организованной преступной группы проведению митингов, что привело к массовым жертвам среди митингующих во время событий Революции достоинства 18-20 февраля 2014 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Януковича ждут в Украине с конвоем и наручниками

После Революции достоинства Захарченко бежал в Россию. Там устроился экспертом в комитет Госдумы РФ. На имущество подозреваемого в преступлениях против Майдана повторно наложили арест.