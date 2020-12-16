Суд заменил экс-заместителю министра Грымчаку мера пресечения

Высший антикоррупционный суд изменил меру пресечения для экс-заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака.

Ночной домашний арест изменили на личное обязательство, сообщил в Facebook адвокат Дмитрий Мельник.

"Определением Высшего антикоррупционного суда от 14.12.2020 Грымчаку Ю.М. изменена мера пресечения в виде домашнего ареста на личное обязательство", - написал адвокат.

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Напомним, Грымчак и его помощник были задержаны правоохранителями в августе 2019 года. Их подозревают в вымогательстве 1,1 миллиона долларов. Их задержали во время получения части взятки в размере 480 тысяч долларов.