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четверг, 08 августа 2019 17:56

Суд закрыл скандальное дело вокруг Абромавичуса

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Суд закрыл скандальное дело вокруг Абромавичуса
Ранее НАБУ увидели давление на Абромавичуса, когда тот был министром.

Соломенский районный суд города Киева закрыл дело о вмешательстве в работу бывшего министра экономики Айвараса Абромавичюса.

Дело было возбуждено по обвинению первого заместителя генерального директора "Укртранснафта" Андрея Пасишника, пишет "Судовий репортер"

"2 февраля 2019 года закончился 3-летний срок давности и дело должно быть закрытым. Но суд не рассматривал наше ходатайство о закрытии более полугода. Сегодня суд удовлетворил ходатайство моей защиты", - заявил Пасишник.

Представитель потерпевшего и прокурор САП Ольга Яровая против ходатайства не возражали.

Дело против Андрея Пасишника нарушили в феврале 2016-го.

Детективы НАБУ установили, что он осуществлял незаконное влияние на министра экономического развития и торговли Абромавичюс. Якобы хотел получить должность заместителя министра.

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Дело против Андрея Пасишника нарушили в феврале 2016-го.

Детективы НАБУ установили, что он осуществлял незаконное влияние на министра экономического развития и торговли Айвараса Абромавичюса. Якобы хотел получить должность заместителя министра.

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