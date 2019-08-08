Суд закрыл скандальное дело вокруг Абромавичуса

Соломенский районный суд города Киева закрыл дело о вмешательстве в работу бывшего министра экономики Айвараса Абромавичюса.
Дело было возбуждено по обвинению первого заместителя генерального директора "Укртранснафта" Андрея Пасишника, пишет "Судовий репортер"
"2 февраля 2019 года закончился 3-летний срок давности и дело должно быть закрытым. Но суд не рассматривал наше ходатайство о закрытии более полугода. Сегодня суд удовлетворил ходатайство моей защиты", - заявил Пасишник.
Представитель потерпевшего и прокурор САП Ольга Яровая против ходатайства не возражали.
Дело против Андрея Пасишника нарушили в феврале 2016-го.
Детективы НАБУ установили, что он осуществлял незаконное влияние на министра экономического развития и торговли Абромавичюс. Якобы хотел получить должность заместителя министра.
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Дело против Андрея Пасишника нарушили в феврале 2016-го.
Детективы НАБУ установили, что он осуществлял незаконное влияние на министра экономического развития и торговли Айвараса Абромавичюса. Якобы хотел получить должность заместителя министра.
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