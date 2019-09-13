Суд закрыл дело "Юры Енакиевского"

Приморский суд Одессы обязал Генеральную прокуратуру закрыть уголовное дело против бывшего регионала Юрия Иванющенко - соратника експрезидента Украины Виктора Януковича, известного по прозвищу "Юра Енакиевский".

В июле Генпрокуратура отменила постановление прокуратуры Одесской области о закрытии уголовного производства в отношении Иванющенко, сообщает "Судебный репортер".

Экс-регионал обжаловал это решение в суде, поскольку еще 2016 судьи заставили ГПУ закрыть дело за нарушение разумного срока следствия и фактическое отсутствие следственных действий. Апелляционный и Верховный суд оставили это решение без изменений.

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Одесские следователи несколько лет расследовали дело по подозрению в незаконном завладении Иванющенко крупнейшим рынком города. Также его обвиняют в хищении 2013 года десятков миллионов долларов, которые Украина получила от продажи квот по Киотскому протоколу. Подозревают, что подконтрольные жене Юрия Иванющенко фирмы получили от государства без тендера заказ на утепление школ и других объектов за "киотские" средства. Также правоохранители подозревают, что деньги вывели в Швейцарию, а работы не провели. По подозрению в отмывании этих денег в Швейцарии на счетах жены Иванющенко Ирины заблокированы 72 миллиона франков.