Суд взял под стражу подозреваемых в рэкете членов Нацкорпуса

Подозреваемый Кирилл Крикунов. Фото: hromadske.ua

Шевченковский райсуд Киева взял под стражу семерых подозреваемых в рэкете членов Национального корпуса.

Их отправили под стражу на 60 суток без права внесения залога. Об этом сообщает руководитель киевской ячейки политпартии "Нацкорпус" Сергей Тамарин.

"Все арестованные ребята получили 60 суток ареста в следственном изоляторе. Их подозревают в совершении тяжких преступлений экономического и насильственного характера", - отметил Тамарин.

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Речь идет о Иване Никифорове, Сергее Козлюке, Сергее Величко, Олеге Скрипке, Кирилле Крикунове, Дмитрие Колесникове и Артеме Субочеве.

"Очень опасно сейчас в нашей стране любить свою страну, защищать ее и быть патриотом, потому что, как видим, быть пророссийскими силами намного безопаснее, комфортнее и гораздо меньше проблем", - заявил Тамарин.

Он отметил, что партия будет подавать апелляцию и будет бороться за собратьев.

5 августа Служба безопасности Украины заявила, что ликвидировала преступную группировку, которая занималась рэкетом бизнесменов в Харьковской области. В ее состав были привлечены почти 50 человек. Среди них действующие правоохранители, а также мужчины с опытом ведения боевых действий, в частности, представители партии "Национальный корпус". По предварительным данным следствия, злоумышленники занимались рэкетом бизнесменов, в частности в сфере ритуальных услуг. Объем их "прибыли" составил более 1 млн грн ежемесячно. Лидер партии "Национальный корпус" и первый командир полка "Азов" Андрей Билецкий считает это дело сфальсифицированным и политически мотивированным. По его словам, задержанные – невинные люди, которых подставляют.