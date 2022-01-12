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среда, 12 января 2022 17:51

Суд выпустил из СИЗО одного из фигурантов "угольного дела"

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Суд выпустил из СИЗО одного из фигурантов &quot;угольного дела&quot;
Кузяра будет находиться под круглосуточным домашним арестом. Фото: facebook.com/s.kuzyara

Печерский районный суд Киева выпустил из СИЗО подозреваемого по делу о торговле углем с боевиками бизнесмена и экс-советника министра энергетики Сергея Кузяру.

Он является одним из фигурантов так называемого "угольного дела" вместе с нардепами Виктором Медведчуком, Петром Порошенко и экс-министром энергетики и угольной промышленности Владимиром Демчишиним. Об изменении меры пресечения 12 января сообщил адвокат Кузяры Дмитрий Безмаль, передает "Украинская правда".

"Сегодня было заседание. Стороне обвинения отказали в продлении ареста. Господина Сергея освободили в зале суда", - сказал он.

Теперь Кузяра будет находиться под круглосуточным домашним арестом.

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В сентябре 2021-го Печерский райсуд Киева взял экс-министра энергетики под стражу с возможностью внесения 500 млн грн залога. Его подозревают в причастности к незаконной поставки угля с оккупированных территорий Донбасса на 1,5 млрд грн. По данным следствия, он был одним из ключевых связных звеньев схемы — непосредственно вел переговоры с представителями террористов, контролировал загрузки вагонов, сообщил "кураторам" этого процесса с украинской и российской сторон. Перед тем Кузяру экстрадировали из Турции в Украину, он якобы прибыл в аэропорт в сопровождении четырех полицейских.

Кузяра был советником Эдуарда Ставицкого. Последний занимал пост министра до Майдана.

В прошлом году СБУ обнародовала аудиозаписи, подтверждающие существование "угольной схемы" и заинтересованность в ней российских властей. Экспертиза показала, что на записях есть Медведчук. Он обсуждает реализацию незаконных схем с представителями российской власти. Говорит, что имеет гарантии от высших должностных лиц Украины.

При посредничестве близкого к Медведчуку бизнесмена Кузяры на оккупированной территории выбрали два угольных предприятия, которые фактически не работали. Их руководителями назначили представителей оккупантов. Они открыли банковские счета и заключили договоры на поставку угля.

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