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вторник, 24 июля 2018 12:07

Суд вернул имущество семье Арбузова

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Суд вернул имущество семье Арбузова
Суд снял арест с имущества родственников экс-главы Нацбанка Сергея Арбузова. Фото depo.ua

Суд снял арест с имущества родственников экс-главы Нацбанка Сергея Арбузова. У суда недостаточно доказательств, что недвижимость приобретена незаконно или за незаконные доходы.

"Печерский районный суд Киева снял арест с жилого дома и двух земельных участков отца бывшего исполняющего обязанности премьер-министра, экс-главы Национального банка Сергея Арбузова Геннадия", - сообщает агентство "Украинские новости" со ссылкой на материалы суда.

Суд снял арест с жилого дома площадью 415,9 кв. м и земельных участков по 0,1158 га каждый.

По мнению суда, на настоящий момент отсутствуют основания считать, что отец Арбузова приобрел имущество незаконным образом и его получено за счет доходов от совершенного преступления.

Арест на недвижимость был наложен в феврале 2016-го. В июне суд Европейского Союза отменил санкции против Арбузова.

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Европейский суд в Люксембурге принял решение об отмене санкций ЕС, введенных Советом Евросоюза, против экс-главы администрации президента Андрея Клюева в марте 2017 года.

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