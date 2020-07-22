Суд Варшавы арестовал экс-главу Укравтодора на три месяца

В Польше суд Варшавы арестовал на три месяца бывшего главу "Укравтодора" Славомира Новака и двух его сообщников.
В деле бывшего командира воинской части ГРОМ Дариуша З. суд принял решение об условном арест. Об этом сообщает пресс служба НАБУ.
Его можно будет уволить, если за него заплатят залог в размере 1 млн злотых.
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Как заявила пресс-секретарь прокуратуры Варшавы Мирослава Чир, решение о Дариуша С. будет обжаловано.
В Польше центральное антикоррупционное бюро задержало ексголову Укравтодора Славомира Новака. Его подозревают в коррупции, организации преступных схем и отмывании денег.
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