Суд в России оставил под стражей восемь фигурантов дела "Хизб ут-Тахрир"

Восемь фигурантов "Хизб ут-Тахрир" оставили под стражей. Фото: Радио Свобода

В понедельник, 26 августа, Северо-Кавказский окружной военный суд российского Ростова-на-Дону продлил на шесть месяцев арест восьмерым фигурантам второго Бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир".

"Марлен Асанов, Сервер Зекирьяев, Эрнес Аметов, Тимур Ибрагимов, Сейран Салиев, Мемет Белялов, Сервер Мустафаев и Эдем Смаилов останутся в СИЗО до 13 февраля 2020 года", — сообщает Крым.Реалии со ссылкой на адвоката Алексея Ладина.

Первое предварительное заседание по данному делу проходило по видеоконференцсвязи из суда в Ростове-на-Дону с Симферопольским СИЗО № 1, где находились обвиняемые. При этом их адвокаты участвовали в заседании из Крымского гарнизонного военного суда в Симферополе.

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Россия признала Хизб ут-Тахрир аль-Ислами террористической организацией.