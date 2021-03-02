Суд разрешил задержать Шария - СМИ

Печерский райсуд Киева разрешил задержать подозреваемого в госизмене прокремлевского блогера Анатолия Шария для доставки в суд с целью избрания ему меры пресечения.

Решение вынесли 25 февраля, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Решение суда обжалованию не подлежит.

Шарий также появился в розыскных учетах МВД, как лицо, скрывающееся от следствия с 16 февраля 2021 года.

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Анатолия Шария подозревают по статьям о государственной измене и разжигании национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти. За это предусмотрено наказание 12-15 лет лишения свободы. 25 февраля блогер не явился на допрос. Его объявили в государственный розыск.