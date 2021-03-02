Суд разрешил задержать Шария - СМИ

 
Ексклюзивы
1/5
"Закрыть глаза на войну - самое простое. Но это не приведет ни к чему хорошему", - что сегодня передают волонтеры на фронт
"Закрыть глаза на войну - самое простое. Но это не приведет ни к чему хорошему", - что сегодня передают волонтеры на фронт
1 Просмотров: 1341
В Украине не будет ни одного ресторана со звездой Мишлен - Клопотенко
В Украине не будет ни одного ресторана со звездой Мишлен - Клопотенко
Просмотров: 1377
Донецк для меня уже потерян – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Донецк для меня уже потерян – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Просмотров: 5616
Самый современный вокзал Европы и чортопхайки - какие интересности показывают в музее железной дороги
Самый современный вокзал Европы и чортопхайки - какие интересности показывают в музее железной дороги
Просмотров: 1701
Волю Стерненку: что проходило под Офисом президента
Волю Стерненку: что проходило под Офисом президента
6 Просмотров: 1755
"Отставка" - в Офис генпрокурора бросили файеры
"Отставка" - в Офис генпрокурора бросили файеры
3 Просмотров: 2241
Дело Стерненка: под Офисом президента собралась общественность
Дело Стерненка: под Офисом президента собралась общественность
Просмотров: 1080
"Слуга народа" не скажет ни единого слова против Авакова
"Слуга народа" не скажет ни единого слова против Авакова
1 Просмотров: 2349
Аваков – министр-рекордсмен: чем запомнился за 7 лет в должности
Аваков – министр-рекордсмен: чем запомнился за 7 лет в должности
5 Просмотров: 1233
Следующим будет Дарт Вейдер - соцсети высмеяли новое решение РНБО
Следующим будет Дарт Вейдер - соцсети высмеяли новое решение РНБО
1 Просмотров: 1413
Фото
Все фото
3
4
13
14
6
Шкарлета в Раде потроллили букетом цветов
Шкарлета в Раде потроллили букетом цветов
Одиозный Рабинович опубликовал карту Украины без Крыма
Одиозный Рабинович опубликовал карту Украины без Крыма
Волю Стерненку: что проходило под Офисом президента
Волю Стерненку: что проходило под Офисом президента
&quot;Отставка&quot; - в Офис генпрокурора бросили файеры
"Отставка" - в Офис генпрокурора бросили файеры
Протестующие объявили требование Зеленскому и пришли к Венедиктовой (обновлено)
Протестующие объявили требование Зеленскому и пришли к Венедиктовой (обновлено)
Видео
Все видео
Одиозный "слуга" Шевченко "воды в рот набрал" после вопроса о BMW за 2,5 млн грн
Одиозный "слуга" Шевченко "воды в рот набрал" после вопроса о BMW за 2,5 млн грн
"У кого нет 3 рук, кнопкодавить не смогут" - депутат показал, как работает сенсорная кнопка
"У кого нет 3 рук, кнопкодавить не смогут" - депутат показал, как работает сенсорная кнопка
Лерос обматерил Ермака в приемной
Лерос обматерил Ермака в приемной
"Мудило, *бало завали" - Береза ответил Добкину
"Мудило, *бало завали" - Береза ответил Добкину
День сопротивления оккупации Крыма: Зеленский издал указ
День сопротивления оккупации Крыма: Зеленский издал указ
Интервью
1/5
"Зависть и нежелание развиваться": автор рэп-уроков уволилась
"Зависть и нежелание развиваться": автор рэп-уроков уволилась
Просмотров: 243
Как работает организация по поиску людей
Как работает организация по поиску людей
Просмотров: 315
Подростки из Крыма не поддерживали российскую агрессию - Наталья Лютикова
Подростки из Крыма не поддерживали российскую агрессию - Наталья Лютикова
Просмотров: 1692
За какие нарушения полицейские будут требовать взятку - эксперт
За какие нарушения полицейские будут требовать взятку - эксперт
Просмотров: 693
Украинцы в Крыму саботируют российские решение
Украинцы в Крыму саботируют российские решение
Просмотров: 3771
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
28 февраля 2021
Просмотров: 1071
Остання крапля
– Подумати не могла, що кине через політику. Ідіот. Так і передай, як побачиш, – каже сусідка Ірина. Підіймаємося разом у ліфті. У ...
вторник, 02 марта 2021 14:01

Суд разрешил задержать Шария - СМИ

  Комментировать

Печерский райсуд Киева разрешил задержать подозреваемого в госизмене прокремлевского блогера Анатолия Шария для доставки в суд с целью избрания ему меры пресечения.

Решение вынесли 25 февраля, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Решение суда обжалованию не подлежит.

Шарий также появился в розыскных учетах МВД, как лицо, скрывающееся от следствия с 16 февраля 2021 года.

 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дело Шария: СБУ планирует следственные действия на территории других стран

Анатолия Шария подозревают по статьям о государственной измене и разжигании национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти. За это предусмотрено наказание 12-15 лет лишения свободы. 25 февраля блогер не явился на допрос. Его объявили в государственный розыск.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Суд разрешил задержать Шария - СМИ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
марта

В периодической таблице появились новые элементы

Умер археолог, открывший гробницу Тутанхамона

Состоялся первый беспосадочный полет вокруг земного шара

Установили правила получения гражданства

Корюковская трагедия: оккупанты сожгли село

В теракте погибли как минимум 178 людей

8 горняков похоронило под завалами на шахте

Самое читаемое
Гороскоп на 1-7 марта: что интересного принесет первая неделя весны
Гороскоп на 1-7 марта: что интересного принесет первая неделя весны
 Просмотров: 15291
Женщину жгли, мужчине перерезали горло: СМИ узнали новые подробности двойного убийства
Женщину жгли, мужчине перерезали горло: СМИ узнали новые подробности двойного убийства Просмотров: 13869
Обнаженная и босая женщина разгуливала по дороге
Обнаженная и босая женщина разгуливала по дороге Просмотров: 12420
Украинцы будут платить за газ по-новому: что изменится
Украинцы будут платить за газ по-новому: что изменится Просмотров: 10494
&quot;Живой Кен&quot; сменил пол и стал женщиной
"Живой Кен" сменил пол и стал женщиной
6
 Просмотров: 10026
Политика
Шкарлета в Раде потроллили букетом цветов
Шкарлета в Раде потроллили букетом цветов
3
 Просмотров: 342
Зеленский вакцинировался от коронавируса
Зеленский вакцинировался от коронавируса Просмотров: 594
Одиозный "слуга" Шевченко "воды в рот набрал" после вопроса о BMW за 2,5 млн грн
Одиозный "слуга" Шевченко "воды в рот набрал" после вопроса о BMW за 2,5 млн грн
 Просмотров: 1323
Новым директором НАБУ вместо Сытника может стать Рябошапка - СМИ
Новым директором НАБУ вместо Сытника может стать Рябошапка - СМИ Просмотров: 234
"У кого нет 3 рук, кнопкодавить не смогут" - депутат показал, как работает сенсорная кнопка
"У кого нет 3 рук, кнопкодавить не смогут" - депутат показал, как работает сенсорная кнопка
 Просмотров: 324
Больше всего комментируют
7
Аваков назвал Стерненка искусственным героем
6
Рассказали, сколько на Донбассе российских снайперов
5
Зеленский вакцинируется от Covid-19 в прямом эфире
3
После митинга под ОП Зеленский заявил о "срочном лечении" судов
2
Ежегодный переход на летнее и зимнее время планируют отменить
Голосов: 5939
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть