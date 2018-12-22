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суббота, 22 декабря 2018 22:40

Суд разрешил арестовать бывшего министра обороны Ежеля

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Суд разрешил арестовать бывшего министра обороны Ежеля
Ежеля позволили арестовать. Фото: Сегодня

Соломенский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры о предоставлении разрешения на задержание бывшего министра обороны Украины Михаила Ежеля в случае пересечения им границы с Украиной или на территории страны.

"Предоставить разрешение на задержание обвиняемого, уроженца Винницкой области, Барского района, с. Слобода-Ялтушивська, гражданина Украины, ранее не судимого, в случае пересечения им границы с Украиной и пребыванием на территории Украины", - говорится в постановлении суда

Сейчас экс-министр находится за пределами Украины, его розыском занимается СБУ. В 2016 году он был объявлен в международный розыск, однако позже генеральный секретариат Интерпола заблокировал информацию о международном розыске экс-министра обороны Украины Михаила Ежеля на время рассмотрения его жалобы об объявлении в розыск.

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Напомним, в декабря 2016 года Главная военная прокуратура Генеральной прокуратуры Украины направила в суд дело в отношении экс-министра обороны страны Михаила Ежеля после проведения заочного следствия. Его обвиняют в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины.

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