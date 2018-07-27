Суд "простил" руководителю Нафтогаза 7 млрд

Председатель правления Нафтогаза не будет платить штраф в 7 млрд грн. Фото: Антикор

Подольский районный суд Киева отменил решение Энергетической таможни ДФС оштрафовать председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева на 7 млрд грн. Об этом сообщает enkorr.

Решение о незаконности штрафа вынесли 23 июля. Суд не нашел правонарушений в действиях Нафтогаза и Коболева и закрыл начатое Энерготаможней дело о нарушении таможенных правил, в рамках которой был выписан штраф.

Энерготаможня заявила, что обжалует это решение суда.

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Штраф выписал начальник Энерготаможни Игорь Пиковский в феврале 2018 года. Таможня обвинила Коболева в том, что он не обеспечил подачу дополнительной таможенной декларации с полным пакетом сопутствующих документов при оформлении импорта газа из России в 2015 году, что привело к неуплате НДС на сумму 2,3 млрд грн. Речь идет о покупке природного газа у Газпрома в октябре 2015 года. Нафтогаз до сих пор не закрыл таможенную декларацию по этому импорту, поскольку стороны не подписали акт приема-передачи. НАК объясняет это тем, что Газпром включил в этот акт объемы газа, которые несанкционированно поставляются российской компанией на неподконтрольные Украине территории Донецкой и Луганской областей. Эти объемы Нафтогаз не признает и отказывается подписывать выставленный Газпромом акт. Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев обжаловал в Подольский районный суд Киева два постановления Энергетической таможни ДФС о наложении на него персонального штрафа на 7 и 1,3 млрд грн. Коболев собирается судиться с Государственной фискальной службой.