Суд проигнорировал заявления нового адвоката Януковича

Суд призначив державного адвоката Віктору Януковичу, попри заяви нового адвоката Януковича Олександра Байдика. Gazeta.ua

Оболонский районный суд решил назначить экс-президенту Виктору Януковичу государственного адвоката несмотря на заявления нового защитника Александра Байдыка. Решение суда объявил судья Владислав Девятко.

Обосновал это прецедентами в европейских судах. Также отметил, что адвокатам предоставили время для обеспечения прибытия свидетелей и объяснения своей позиции. По словам судьи, защитники самоустранились от заседания, что заставило предоставить государственного адвоката.

"Я слышал, что кто-то кричит в зале заседания. Лучше присядьте. Достаточно кричать, я думаю, вы и так уже устали ".

Адвокат Байдык отказался сесть, процитировав советский фильм "Кавказская пленница".

Свое решение суд объясняет нежеланием стороны защиты продолжать рассмотрение дела. Объявлен перерыв до 10:00 1 августа.

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"За год суд смог достичь равноправного рассмотрения дела. Дальнейшие действия стороны защиты направлены только на невозможность правосудия. Защитники самоустранились от участия в судебных прениях, самовольно покинули судебное заседание до его окончания, что делает невозможным судебное заседание. Суд вынужден назначить защитника из Центра бесплатной вторичной правовой помощи. Завтра защитник должен прийти в суд. Это не освобождает адвокатов, которых выбрал Янукович. Они ни в коем случае не устранены ".

30 июля, по делу о госизмене Виктора Януковича должны были начаться судебные дебаты. Из-за неявки адвокатов заседание перенесли на 31 июля. Екс-президента обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, государственной измене, пособничестве РФ. Ему грозит пожизненное заключение. 5 июля 2017 в эфире российского "Первого канала" Янукович заявил, что не хочет участвовать в судебном процессе.