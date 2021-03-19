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пятница, 19 марта 2021 18:04

Суд принял решение по "каналам Медведчука"

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Суд принял решение по &quot;каналам Медведчука&quot;
Блокировка "каналов Медведчука" не является нарушением прав граждан - Верхорний суд Украины. Фото: Интерфакс-Украина

Одно из дел о санкциях к телеканалам "112 Украина", ZIK и NewsOne уже рассмотрел Кассационный суд в составе Верховного суда. Исковое заявление не признали нарушающим права граждан.

Об этом Верховный суд сообщил в Facebook.

"Заслушав в открытом судебном заседании объяснения сторон и исследовав материалы дела, суд принял решение, которым отказал в удовлетворении исковых требований гражданина", - заявили в Верховном суде.

Полный текст судебного решения обнародуют в течение 5 рабочих дней. Истец имеет право обжаловать это решение в апелляционном порядке в Большой палате Верховного суда в течение 30 дней.

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Полный текст судебного решения обнародуют в течение 5 рабочих дней. Истец имеет право обжаловать это решение в апелляционном порядке в Большой палате Верховного суда в течение 30 дней.

2 февраля президент Владимир Зеленский ввел санкции против нардепа Тараса Козака, который является соратником Виктора Медведчука, и 3 его телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne.

На рассмотрении Верховного суда, кроме этого дела, находятся еще 10 исковых заявлений, которыми оспаривают указ президента о введении санкций против 3 каналов.

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