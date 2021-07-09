Суд принял решение об аресте Медведчука

Суд продлил Медведчуку домашний арест. Фото: pravda.com.ua

Печерский районный суд избрал новую меру пресечения Виктору Медведчуку, председателю политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". Ему продлили круглосуточный домашний арест на два месяца, до 9 сентября.

Об этом просила сторона обвинения. Адвокаты политика требовали отменить любую меру пресечения.

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Заседание состоялось 8 июля. Началось в 08:00, а после 22:00 судья объявил, что уходит в совещательную комнату, а решение сообщит утром следующего дня.

Впервые под домашний арест политика посадили в мае этого года. Нардепа обязали сдать на хранение паспорт для выезда за границу и надеть электронный браслет. Сторона обвинения просила арестовать Медведчука с возможностью внесения залога 300 млн грн. Днями ранее генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении ему и другому нардепу от ОПЗЖ Тарасу Козаку. Их подозревают в государственной измене. По словам главы СБУ Ивана Баканова, Медведчук передал РФ информацию о расположении скрытого подразделения Вооруженных сил Украины, занимался вербовкой украинцев.