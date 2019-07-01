Суд позволил Клюеву участвовать в выборах

Клюев будет кандидатом на 46 округе в Донецкой области. Фото: из открытых источников

Кассационный административный суд Верховного суда отменил решение ЦИК об отказе в баллотировании в депутаты Андрею Клюеву. Он - экс-глава Администрации президента во времена Януковича.

Об этом написал его адвокат Юрий Сухов в Facebook.

"Адвокатское объединение "Сухов, Кочан энд барристерс" отстояло в Кассационном административном суде при Верховном суде гарантированное Конституцией и законами Украины гражданину Украины Клюеву Андрею Петровичу право на участие в избирательном процессе", - заявил он.

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Теперь ЦИК будет обязана зарегистрировать Клюева кандидатом на 46 округе в Донецкой области.

"Решение Верховного суда является окончательным и указывает, что законно, а что нет. Суд не согласился с ЦИК Украины и отменил, по-моему, сепаратистское и конъюнктурное его решение об отказе в регистрации Клюева А.П., постоянно проживающий на территории Украины в городе Донецк, кандидатом в народные депутаты Украины от "Либеральной партии Украины" в одномандатном избирательном округе №46 на внеочередных выборах 21 июля 2019", - объяснил адвокат.

Суд не может обязать Центральную избирательную комиссию зарегистрировать человека или партию на выборах.