Суд отпустил Пашинского домой

Апелляционный суд Киева изменил меру пресечения народному депутату 8-го созыва Сергею Пашинскому с содержания в СИЗО на круглосуточный домашний арест.
Так судья удовлетворил жалобу стороны защиты, сообщил адвокат политика Андрей Федур.
Пашинский будет находиться под домашним арестом до 3 февраля 2020 года.
Он обязан носить электронный браслет, сдать паспорт для поездки за границу, не контактировать со свидетелями и прибывать по первому требованию прокурора.
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4 октября следователи ГБР сообщили о подозрении народному депутату Верховной Рады 5-8-го созывов Сергею Пашинскому в причинении гражданину тяжкого телесного повреждения. Речь идет о Вячеславе Химикусе, в которого Пашинский стрелял 31 декабря 2016-го в селе Хлепча Васильковского района Киевской области.
7 октября суд отправил Пашинского под стражу.
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