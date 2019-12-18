Суд отпустил Пашинского домой

Пашинский находится под арестом с 7 октября

Апелляционный суд Киева изменил меру пресечения народному депутату 8-го созыва Сергею Пашинскому с содержания в СИЗО на круглосуточный домашний арест.

Так судья удовлетворил жалобу стороны защиты, сообщил адвокат политика Андрей Федур.

Пашинский будет находиться под домашним арестом до 3 февраля 2020 года.

Он обязан носить электронный браслет, сдать паспорт для поездки за границу, не контактировать со свидетелями и прибывать по первому требованию прокурора.

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4 октября следователи ГБР сообщили о подозрении народному депутату Верховной Рады 5-8-го созывов Сергею Пашинскому в причинении гражданину тяжкого телесного повреждения. Речь идет о Вячеславе Химикусе, в которого Пашинский стрелял 31 декабря 2016-го в селе Хлепча Васильковского района Киевской области. 7 октября суд отправил Пашинского под стражу.