Суд отменил арест Ефремова

Ефремова выпустили из-под ареста. ФОТО: ГЛАВКОМ

Старобельский районный суд Луганской области 18 сентября отменил круглосуточный домашний арест бывшего главы фракции Партии регионов в Верховной Раде Александра Ефремова.

"Суд решил отменить домашний арест и заменил его на личное обязательство. Это самая мягкая мера пресечения, мягче не существует. Фактически, человек просто обязуется являться в суд", - сообщил адвокат Ефремова Александр Мельников Украинским новостям.

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Процесс против экс-главы фракции ПР находится на стадии изучения материалов защиты.

Адвокат уверен, что Ефремов будет оправдан судом в связи с отсутствием доказательств вины.

"Ефремов, возможно, подаст иск о возмещении морального и материального ущерба в связи с содержанием его под стражей свыше 3 лет", - сказал Александр Мельников.

Бывший глава фракции Партии регионов 64-летний Александр Ефремов 24 июля вышел из СИЗО города Старобельск Луганской области. Содержание под стражей изменили на домашний арест.