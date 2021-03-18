Суд освободил из-под стражи двух бывших бойцов батальона "Торнадо"

 
Ексклюзивы
1/5
Студентов и школьников отправляют на дистанционное обучение. Каковы его минусы
Студентов и школьников отправляют на дистанционное обучение. Каковы его минусы
1 Просмотров: 2268
За Харьковские соглашения не посадят ни одного депутата
За Харьковские соглашения не посадят ни одного депутата
Просмотров: 279
"Русская армия заходила туда, где был Московский патриархат"
"Русская армия заходила туда, где был Московский патриархат"
Просмотров: 1395
Введут ли в Украине третий жесткий карантин. Мнение эксперта
Введут ли в Украине третий жесткий карантин. Мнение эксперта
Просмотров: 4023
Если коротко - говняно - критик об урезанной песне Go_A для Евровидения
Если коротко - говняно - критик об урезанной песне Go_A для Евровидения
Просмотров: 720
Как защититься от людей, которые вас раздражают или обижают
Как защититься от людей, которые вас раздражают или обижают
Просмотров: 3789
Панихида и импровизированный концерт: День добровольца на Михайловской площади
Панихида и импровизированный концерт: День добровольца на Михайловской площади
Просмотров: 180
Тюлени, дымовые шашки и сушеная рыба: вторая неделя весны в фото от GAZETA.UA
Тюлени, дымовые шашки и сушеная рыба: вторая неделя весны в фото от GAZETA.UA
Просмотров: 549
Зеленский, "засланные казачки" и знак Разумкова: как "слуги" провели съезд
Зеленский, "засланные казачки" и знак Разумкова: как "слуги" провели съезд
4 Просмотров: 2745
"С новым сердцем главное продержаться год" - как живут люди с пересаженными органами
"С новым сердцем главное продержаться год" - как живут люди с пересаженными органами
Просмотров: 1242
Фото
Все фото
4
6
4
7
10
Плевать на всех. Паркуюсь, где хочу: &quot;слуга&quot; Арахамия поставил джип на переходе в центре столицы
Плевать на всех. Паркуюсь, где хочу: "слуга" Арахамия поставил джип на переходе в центре столицы
Ахметов, Елена Бондаренко, Симоненко. Кто голосовал за российский флот в Крыму
Ахметов, Елена Бондаренко, Симоненко. Кто голосовал за российский флот в Крыму
&quot;Почему Зеленский молчит?&quot; - Стерненко написал письмо из СИЗО
"Почему Зеленский молчит?" - Стерненко написал письмо из СИЗО
В Одессу прибыли 4 корабля НАТО
В Одессу прибыли 4 корабля НАТО
&quot;Упыри, позор!&quot;: от судей требовали справедливости и перезагрузки системы
"Упыри, позор!": от судей требовали справедливости и перезагрузки системы
Видео
Все видео
В Верховной Раде произошло ЧП
В Верховной Раде произошло ЧП
Медведчук спрятался в авто, когда его спросили о записях с Сурковым
Медведчук спрятался в авто, когда его спросили о записях с Сурковым
Зеленский, "засланные казачки" и знак Разумкова: как "слуги" провели съезд
Зеленский, "засланные казачки" и знак Разумкова: как "слуги" провели съезд
Когда решалась судьба Харьковских соглашений - Зеленский выступал перед Януковичем и Медведевым
Когда решалась судьба Харьковских соглашений - Зеленский выступал перед Януковичем и Медведевым
"Медведчук, Коломойский, Порошенко, Ахметов, Пинчук, Фирташ" - Зеленский сделал заявление об олигархах
"Медведчук, Коломойский, Порошенко, Ахметов, Пинчук, Фирташ" - Зеленский сделал заявление об олигархах
Интервью
1/5
"На высоком уровне Роналду может играть ещё максимум два года"
"На высоком уровне Роналду может играть ещё максимум два года"
Просмотров: 468
Украина уже кандидат на статус основного союзника США вне НАТО. Предоставить его - приоритет Байдена
Украина уже кандидат на статус основного союзника США вне НАТО. Предоставить его - приоритет Байдена
Просмотров: 945
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
Просмотров: 2835
Эксперт рассказал о сегодняшних соперниках "Шахтёра" и "Динамо"
Эксперт рассказал о сегодняшних соперниках "Шахтёра" и "Динамо"
Просмотров: 180
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
1 Просмотров: 387
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
17 марта 2021
Просмотров: 387
Важкий вибір
Що може відчувати чоловік, від якого завагітніли одразу дві жінки? Страх, шок, розгубленість? Ні, це не про Євгена, якому все життя неприємності ...
четверг, 18 марта 2021 02:56

Суд освободил из-под стражи двух бывших бойцов батальона "Торнадо"

  Комментировать
Суд освободил из-под стражи двух бывших бойцов батальона &quot;Торнадо&quot;
Двух бойцов "Торнадо" освободили. Фото: Укринформ

Шевченковский районный суд Киева освободил из-под стражи двух бывших бойцов батальона "Торнадо" - Никиту Куста и Максима Глебова.

Для них избрали меру пресечения в виде домашнего ареста, сообщает "Радио Свобода".

Ранее Шевченковский райсуд изменил меру пресечения на домашний арест для двух других "торнадовцев" - Анатолия Пламадяла и Бориса Гульчука.

9 августа 2018 бывшие бойцы роты "Торнадо" забаррикадировались в помещениях Лукьяновского СИЗО, чтобы помешать правоохранителям этапировать часть "торнадовцев" к другому следственному изолятору. Они сопротивлялись, отбивались молотками, ножами и подручными средствами. Только за пол дня спецназовцам, при поддержке Национальной гвардии, удалось вывезти "торнадовцев" из СИЗО. 20 августа бывшим командиру и трем бойцам роты "Торнадо" сообщили о подозрении в организации мятежа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинских военнослужащих не будут судить в Гааге

Бойцов роты милиции специального назначения "Торнадо", включая командира Русланом Онищенко, задержали 17 июня 2015 в Луганской области. Их обвиняют в незаконном лишении свободы и похищении местных жителей, пытках, убийствах и ряде других тяжких преступлений. В июне того же года министр внутренних дел Арсен Аваков расформировал роту.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Суд освободил из-под стражи двух бывших бойцов батальона "Торнадо"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
марта

Пропавшую 7-летнюю девочку нашли изнасилованной и задушенной

Самое читаемое
Четырех насильников публично повесили
Четырех насильников публично повесили 2 Просмотров: 14194
Сексуально зависимая рассказала, что готова заниматься сексом по 11 раз в день
Сексуально зависимая рассказала, что готова заниматься сексом по 11 раз в день
7
 Просмотров: 13186
Гороскоп на 17 марта: кому звезды предсказывают невиданный успех
Гороскоп на 17 марта: кому звезды предсказывают невиданный успех
 Просмотров: 11916
ОПЗЖ в Раде назвали террористами. Произошла драка
ОПЗЖ в Раде назвали террористами. Произошла драка Просмотров: 11376
Гороскоп на 16 марта: как сделать вторую половину месяца прибыльной
Гороскоп на 16 марта: как сделать вторую половину месяца прибыльной
 Просмотров: 7425
Политика
Страны-члены ООН поддержали Украину и призвали Россию вернуть Крым
Страны-члены ООН поддержали Украину и призвали Россию вернуть Крым Просмотров: 126
Война на Донбассе продлится еще 15 лет - Арестович
Война на Донбассе продлится еще 15 лет - Арестович Просмотров: 288
Уволили руководителя Укрзализныци
Уволили руководителя Укрзализныци Просмотров: 72
Харьковские соглашения будут денонсированы - спикер
Харьковские соглашения будут денонсированы - спикер Просмотров: 180
Донбасс надо разминировать к Пасхе - украинская делегация в ТКГ
Донбасс надо разминировать к Пасхе - украинская делегация в ТКГ Просмотров: 135
Больше всего комментируют
10
"Пошел на х * й" - Арестович обматерил на требование писать на украинском языке
7
Зеленский вызывает у украинцев преимущественно негативные эмоции
5
Верховный суд отменил увольнение одиозной Царевич, которая судила майдановцев
4
Бывший председатель СБУ прокомментировал резонансные "пленки"
3
"Это свинство!" - на ругательство Арестовича отреагировали в "Слуге народа"
Голосов: 6191
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть