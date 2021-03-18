Суд освободил из-под стражи двух бывших бойцов батальона "Торнадо"

Двух бойцов "Торнадо" освободили. Фото: Укринформ

Шевченковский районный суд Киева освободил из-под стражи двух бывших бойцов батальона "Торнадо" - Никиту Куста и Максима Глебова.

Для них избрали меру пресечения в виде домашнего ареста, сообщает "Радио Свобода".

Ранее Шевченковский райсуд изменил меру пресечения на домашний арест для двух других "торнадовцев" - Анатолия Пламадяла и Бориса Гульчука.

9 августа 2018 бывшие бойцы роты "Торнадо" забаррикадировались в помещениях Лукьяновского СИЗО, чтобы помешать правоохранителям этапировать часть "торнадовцев" к другому следственному изолятору. Они сопротивлялись, отбивались молотками, ножами и подручными средствами. Только за пол дня спецназовцам, при поддержке Национальной гвардии, удалось вывезти "торнадовцев" из СИЗО. 20 августа бывшим командиру и трем бойцам роты "Торнадо" сообщили о подозрении в организации мятежа.

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Бойцов роты милиции специального назначения "Торнадо", включая командира Русланом Онищенко, задержали 17 июня 2015 в Луганской области. Их обвиняют в незаконном лишении свободы и похищении местных жителей, пытках, убийствах и ряде других тяжких преступлений. В июне того же года министр внутренних дел Арсен Аваков расформировал роту.