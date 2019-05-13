Суд огласил решение по делу Зеленского

Оболонский районный суд Киева оштрафовал победителя президентских выборов Владимира Зеленского за демонстрацию заполненного избирательного бюллетеня 21 апреля.

Соответствующее решение 13 мая принял судья Владислав Девятко.

Зеленского оштрафовали на 850 грн.

Сам новоизбранный президент на заседание не явился.

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В день второго тура выборов, 21 апреля, кандидат в президенты Владимир Зеленский проголосовал с нарушением закона. В помещении избирательного участка он продемонстрировал заполненный бюллетень, нарушая закон.

Правоохранители в тот же день вручили Зеленскому протокол об административном нарушении.