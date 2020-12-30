Суд обязал Венедиктову забрать еще одно дело в НАБУ и САП

Ильева обязала генпрокурора забрать в НАБУ и САП дело о $ 5 млн взятки руководству антикоррупционных органов. Фото: Reuters

Печерский суд обязал генерального прокурора Ирину Венедиктову забрать еще одно дело в НАБУ и САП.

Об этом сообщил журналист Олег Новиков.

Следственная судья этого суда Татьяна Ильева удовлетворила жалобу адвоката ексменеджера Burisma Group Андрея Кичи и обязала генпрокурора забрать в НАБУ и САП дело о $5 млн взятки руководству антикоррупционных органов.

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"Эта тенденция настораживает. Напомню, что передача этих средств, по версии следствия, организовал эксминистр экологии Николай Злочевский и хотел за них закрыть другое дело, где он является подозреваемым. Речь идет о производстве по завладению Реал Банком Сергея Курченко рефинансированием Нацбанка", - рассказал Новиков.

Прокурор Офиса генерального прокурора отозвал ходатайство об избрании меры пресечения заместителю руководителя Офиса президента Олегу Татарову. Об этом в среду сообщил Центр противодействия коррупции. Сообщается, что в Высшем антикоррупционном суде была 3-я попытка по избранию Татарову меры пресечения.