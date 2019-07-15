Суд не смог рассмотреть апелляцию Януковича

Виктора Януковича признали виновным в государственной измене. Фото: НТВ

Киевский апелляционный суд снова отложил рассмотрение апелляции на приговор президенту-беглецу Виктору Януковичу по делу о государственной измене.

Об этом из зала суда сообщил прокурор Руслан Кравченко.

"Судебное заседание было перенесено по техническим причинам. Судьи объяснили, что в связи с периодом отпуска", - сказал Кравченко.

Заседание назначили на 13 сентября на 10:00.

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24 января этого года Оболонский райсуд Киева приговорил Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы по делу о государственной измене. Решение объявил судья Оболонского райсуда Киева Владислав Девятко. Согласно приговору, срок наказания Януковичу будет отсчитываться с момента его задержания. Янукович сбежал в Россию в феврале 2014 после массовых расстрелов протестующих на Майдане Независимости в Киеве.