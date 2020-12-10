Суд не смог избрать меру пресечения Януковичу

Суд не смог посадить Януковича. Фото: Лига

Печерский райсуд Киева через обмен прокурорами и адвокатами различными ходатайствами не сумел избрать меру пресечения лишенному звания президенту-беглецу Виктору Януковичу.

В суде продолжается рассмотрение дела Евромайдана, сообщает РБК.

Стороны обвинения и защиты в течение всего заседания заявляли различные ходатайства, в частности, по отводу судьи.

Поэтому после семичасового заседания судья объявил перерыв.

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24 января 2019 Оболонский райсуд Киева заочно признал Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны. Его приговорили к 13 годам лишения свободы. Тюремный срок начнут отсчитывать после ареста.