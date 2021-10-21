Суд не конфисковал незадекларированные 3 млн грн у нардепа от "Батьківщини"

Специализированная антикоррупционная прокуратура подала иск о гражданской конфискации актива Волынца в конце мая. Фото:"Радио Свобода"

Высший антикоррупционный суд не конфисковал часть стоимости элитной квартиры нардепа от "Батьківщини" Михаила Волынца, который не указал в декларации за прошлый год источник происхождения 3 млн грн на ее покупку.

Такое решение вынесли сегодня судьи Екатерина Широкая, Андрей Бицюк и Владимир Воронько.

Специализированная антикоррупционная прокуратура подала иск о гражданской конфискации актива Волынца, который в июне 2020-го продал двухкомнатную квартиру в Киеве, на Подоле, за 4 млн грн. Впоследствии он приобрел новое жилье с площадью, большей в 1,5 раза. Также оформил на себя два паркоместа. Все это стоило депутату более 7,5 млн грн.

В апреле журналисты программы "Схемы" обнаружили, что законных доходов и сбережений депутата в период улучшения жилищных условий было недостаточно, чтобы покрыть разницу для приобретения больших апартаментов в Киеве. На квартиру не хватало около 3 млн гривен. Именно столько прокурор и просил изъять в доход государства по процедуре конфискации, которую ввели в 2019 году. Волынец сообщал журналистам, что деньги ему дала женщина, с которой он проживает, но не декларирует.

Решение можно обжаловать в Апелляционной палате ВАКС.

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Это второе дело о гражданской конфискации, которое попало на рассмотрение Высшего антикоррупционного суда. 13 августа эта же коллегия конфисковала у депутата из ОПЗЖ Ильи Кивы 1,25 млн грн, которые он якобы получил от сдачи в аренду жомовой ямы на Полтавщине. Акт передачи-возврата имущества в аренду Кива подписывал, когда был за границей.