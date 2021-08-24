Суд над Януковичем снова перенесли

Суд отложил избрание меры пресечения Януковичу. Фото: informat.com.ua

Печерский районный суд Киева отложил рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения Виктору Януковичу на 16 сентября.

19 августа Печерский суд продолжил рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения Виктору Януковичу, подозреваемому в организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014.

После трех сорванных заседаний (9, 12 и 17 августа в заседание не явились защитники Януковича) в дело вступила новая (в этом производстве) адвокат объединения "Авери Лекс" - Андриана Фозекош. Заседание с перерывами продолжалось 6 часов, после чего дальнейшее рассмотрение отложили почти на месяц - до 16 сентября 2021", сообщает Адвокатская совещательный группа в Фейсбук.

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В 2015 году Верховная Рада лишила Януковича звания президента. В 2019-м районный суд города Киева приговорил его к 13 годам заключения. Суд признал Януковича виноватым в государственной измене и пособничестве в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны.