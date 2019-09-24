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вторник, 24 сентября 2019 12:03

Суд ЕС отменил санкции против Януковича

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Автор: Reuters
  Виктор Янукович сбежал из Украины после победы Революции достоинства в 2014 году. С тех пор живет в России
Виктор Янукович сбежал из Украины после победы Революции достоинства в 2014 году. С тех пор живет в России

Европейский суд отменил санкции против президента-беглеца Виктора Януковича. Об этом сообщил его пресс-секретарь Юрий Кирасир.

По его информации, решение об отмене санкций против Януковича за 2018-2019-е суд принял 24 сентября. Представитель назвал решение "весомым поводом для их скорейшей полной отмены и реабилитации Януковича как незаслуженно пострадавшего от политических преследований как в Украине, так и в Европейском Союзе".

Эту информацию подтвердил и журналист брюссельского филиала издания "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter. При этом он отметил, что санкции будут действовать до марта 2020 года.

"Европейский суд сегодня постановил отменить санкции 2018 года против Яуковича. Нечто подобное произошло и в июле, но он все еще находится под санкциями до марта 2020 года, поскольку они были продлены на год", - написал Йозвяк.

 

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24 января этого года суд заочно признал Виктора Януковича виновным в государственной измене и пособничестве во ведении агрессивной войны со стороны России. Его приговорили к 13 годам тюрьмы.

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