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понедельник, 15 июля 2019 11:53

Суд допустил к выборам гражданина Израиля

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Суд допустил к выборам гражданина Израиля
Кандидат у депутати від "Слуги народу" Олександр Куницький

Шестой апелляционный суд Киева отменил постановление Центризбиркома, которым мажоритарщика от партии "Слуга народа" Александра Куницкого сняли с парламентских выборов. Он баллотируется по 169 округу у Харькове.

Видеозапись заседания Куницкий выложил на странице в Facebook.

Также после объявления решения суда он обнародовал фото с подписью "у вас будет выбор 21.07".

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ЦИК отменила регистрацию Куницкого за того, что он выезжал за территорию Украины более чем 90 дней в течение последних 5 лет (а именно - на 264 дня в 2015-м). Это является нарушением избирательного законодательства.
Сам Куницкий решение ЦИК называл политически мотивированным.

Ранее стало известно, что Куницкий имеет гражданство Израиля. Впрочем, сам кандидат утверждал, что на момент подачи заявления в ЦИК написал заявление об отказе от израильского гражданства.

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