Суд арестовал все имущество Дубневича

Высший антикоррупционный суд Украины арестовал все имущество бывшего нардепа Ярослава Дубневича.

Заседание, на котором арестовали имущество, проходило в закрытом режиме, сообщает РБК-Украина.

Это означает, что решение суда является засекреченным.

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31 октября Верховная Рада разрешила привлечь к уголовной ответственности, задержать и арестовать народного депутата из группы "За будущее" Ярослава Дубневича.

По версии следствия, нардеп лоббировал выделение денежных средств Укрзализныце на закупку товаров в подконтрольных ему предприятий. Финансовые потери от реализации схемы составили более 93 млн грн.

"За" арест голосовали фракции "Слуга народа" и "Голос".