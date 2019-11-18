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понедельник, 18 ноября 2019 17:44

Суд арестовал все имущество Дубневича

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Автор: Олег Федонюк
  По информации СМИ, заседание суда проходило в закрытом режиме
По информации СМИ, заседание суда проходило в закрытом режиме

Высший антикоррупционный суд Украины арестовал все имущество бывшего нардепа Ярослава Дубневича.

Заседание, на котором арестовали имущество, проходило в закрытом режиме, сообщает РБК-Украина.

Это означает, что решение суда является засекреченным.

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31 октября Верховная Рада разрешила привлечь к уголовной ответственности, задержать и арестовать народного депутата из группы "За будущее" Ярослава Дубневича.

По версии следствия, нардеп лоббировал выделение денежных средств Укрзализныце на закупку товаров в подконтрольных ему предприятий. Финансовые потери от реализации схемы составили более 93 млн грн.

"За" арест голосовали фракции "Слуга народа" и "Голос".

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