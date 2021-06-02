Суд арестовал имущество и банковские счета Шария

Украина арестовала недвижимость Шария. Фото: ua.news

Печерский суд Киева арестовал имущество подозреваемого в российской пропаганде Анатолия Шария.

Об этом Шарий сообщил в своем телеграмм-канале.

Он отметил, что 10 лет не проживает в Украине и не ведет на территории государства финансовую или хозяйственную деятельность. В связи с этим, арестовали его имущество в Европе, России и Канаде.

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Также было принято решение о временном доступе к вещам и документам Шария, которые составляют банковскую тайну, в HSBC Bank Canada.

"Суд вынес четыре решения: первое - наложение ареста на имущество Шария, второе - временный доступ к документам, которые содержат охраняемую законом тайну, третье - доступ к кредитной истории и всем банковским операциям, и четвертое - это замораживание счетов", - сообщили в СБУ .

Анатолия Шария подозревают по статьям о государственной измене и разжигании национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти. За это предусмотрено наказание 12-15 лет лишения свободы. По сообщению "Слидство.Инфо", Шарий обладает виллой стоимостью около €1 млн в городке Рода-де-Бара в Испании.