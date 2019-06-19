Суд арестовал Ефремова еще на два месяца

Ефремову продлили арест. Фото: РБК

Бывшему руководителю парламентской фракции "Партии регионов" Александру Ефремову продлили срок содержания под стражей до 17 августа.

"Старобельским районным судом Луганской области продлена мера пресечения (содержание под стражей) обвиняемому А.Ефремову еще на 2 месяца, до 17.08.2019 включительно", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

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ГПУ обвиняет Александра Ефремова в государственной измене, совершении умышленных действий с целью изменения государственной границы Украины, организационном и другом содействии созданию и деятельности террористической организации "ЛНР", организации захватов зданий, где располагались Луганская облгосадминистрация и УСБУ в Луганской области.