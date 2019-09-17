Суд арестовал бывшее имущество Порошенко

Недвижимость "Кузницы на Рыбацком" арестовали.

Суд по ходатайству Государственного бюро расследований наложил арест на все недвижимое имущество и корпоративные права завода "Кузница на Рыбацком", который ранее принадлежал пятом президенту Петру Порошенко.

Просьба следствия арестовать имущество удовлетворил Печерский районный суд города Киева, пишет "Українська правда"

Это было сделано в рамках расследования о якобы легализации незаконных доходов и неуплату налогов.

Сейчас ГБР расследует по меньшей мере 13 уголовных производств, в которых фигурирует Порошенко. Большая часть из них была открыла по заявлению бывшего заместителя Администрации экс-президента Янукоича Андрея Портнова.

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Бизнесмен Сергей Тигипко купил столичный завод "Кузня на Рибальському" почти за $300 млн. Он принадлежал президенту Петру Порошенко и его товарищу, первому заместителю председателя фракции БПП Игорю Кононенко. Предприятие специализируется на судостроении. Производит для Вооруженных сил боевые катера, модули, БТРы.