Стыдно за Грымчака - Луценко

Грымчак когда-то был помощником Луценко. Фото: УНІАН

Генеральному прокурору Юрию Луценко стыдно за задержанного на взятке заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака. Об этом он написал в Facebook.

"Да, это правда. ГПУ и следователи СБУ и НАБУ задержали за мошенническое завладение более $1 млн моего бывшего помощника и депутата Ю. Грымчака.

Он и его помощники требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений.

Стыдно за него.

Но это наглядно показывает, что в ГПУ - закон один для всех", - написал Луценко.

В 2010-13 годах, когда Юрия Луценко посадили за якобы превышение служебных полномочий в руководстве МВД, Юрий Грымчак был один из тех, кто его поддерживал, ходил на суды. Тогдашний нардеп требовал его освободить.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Порошенко на допросах: у кого какие интересы

Заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака и его помощника задержали на взятке. Чиновники требовали $1,1 млн от предпринимателя за якобы содействие в принятии решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства, сообщили в СБУ.