Грымчака и его помощника задержали на взятке

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Заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрия Грымчака и его заместителя задержали на взятке.

Чиновники требовали $1,1 млн от предпринимателя за якобы содействие в принятии решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.

"Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с детективами НАБУ и представителями Управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины разоблачили и задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, а также его помощника по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.190 УК (Взяточничество) ", - говорится в сообщении.

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Чиновников взяли "на горячем" во время получения части средств в размере $ 480 тыс.

Общественный деятель требовал от директора лесхоза $ 30 тыс. за сокрытие компромата. Он угрожал приездом Зеленского в Житомирской области.